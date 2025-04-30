YURT LİG Masa Tenisi Bölge Şampiyonası için Samsun'a gelen öğrenciler, turistlik yerleri gezdi.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Zonguldak, Sinop, Çorum, Amasya, Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük'teki yurtlarda Samsun'a gelen 113 öğrenci Bafra ilçesinin turistlik bölgelerini gezdi.
Bafra Etnografya Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gözlem yaptı.
Son Dakika › Güncel › Öğrenciler Samsun'da Turistik Geziler Yaptı - Son Dakika
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