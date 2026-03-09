Öğrencilerden Annelerine Atık Yağ Sabunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Annelerine Atık Yağ Sabunu

Öğrencilerden Annelerine Atık Yağ Sabunu
09.03.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da öğrenciler, atık yağları sabuna dönüştürerek annelerine 8 Mart'ta hediye etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde minik öğrenciler atık yağlardan yaptıkları mis kokulu sabunları annelerine hediye etti.

Fevzi Çakmak İlkokulu yönetimi, öğrencilerde geri dönüşüm bilincini artırmak için "Atık Yağlar Çevreyi Kirletmesin Sabuna Dönüşsün Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri evlerden toplanan atık yağlardan öğretmenleri gözetiminde renkli ve kokulu sabunlar hazırladı.

Öğrenciler, yaptıkları esanslı sabunları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla öğretmenleri tarafından okula davet edilen annelerine hediye etti.

"Sıfır Atık Projesi'nde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz"

Proje yürütücüsü öğretmen Mustafa Seyit Gürsoy, AA muhabirine, atıkların dünyayı ve çevreyi kirletmeye devam ettiğini belirterek, bu nedenle "Sıfır Atık Projesi"ni desteklediklerini söyledi.

Gürsoy, bu proje doğrultusunda üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Uyguladığımız proje ile çocuklarda erken yaşta çevre bilincinin gelişmesini amaçladık. Bir yağ damlası litrelerce suyu kirletebilir. Bunları lavabolara dökülmemesi, çevreyi kirletmemesi için okullarımızda topladık ve sabun yaptık. Hem geri dönüşümün hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine dikkati çekmek için çocuklarla birlikte yaptığımız sabunları annelerimize hediye ettik." dedi.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çok anlamlı ve çok özel bir hediye oldu"

Velilerden Ezgi Dilek, çocukların öğretmenlerinin yol göstericiliğinde çok anlamlı bir proje uygulayarak ilçede geri dönüşüm ve çevre kirliliği konusunda büyük bir farkındalık oluşturduklarını belirtti.

Çocukların atık yağlardan okulda yaptıkları kokulu sabunları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kendilerine hediye etmelerinin projeye ayrıca değer kattığını ifade eden Dilek, "Özellikle geri dönüşümün ne kadar faydalı olabileceğini gördük. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çok anlamlı ve çok özel bir hediye oldu." diye konuştu.

Kumru Melet ise daha yaşanabilir bir dünya için herkesin projeye destek olması gerektiğini dile getirerek, "Çocuklarımız bizim için atık yağlardan güzel sabunlar hazırlamış. Öğretmenlerine ve çocuklarımıza bu duyarlılıklardan ötürü çok teşekkürler ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Öğrencilerden Elif Eylül Dilek de doğanın zarar görmemesi için atıkların geri dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için güzel kokulu sabunlar yapıp annelerine hediye etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Fevzi Çakmak, Hediye, Elazığ, Güncel, Keban, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Annelerine Atık Yağ Sabunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor’da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı
Nusret, İran’ın her gün vurduğu şehre gitti Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti
Son nefesini Kadınlar Günü’nde veren kadının eşinin ifadesi pes dedirtti Son nefesini Kadınlar Günü'nde veren kadının eşinin ifadesi pes dedirtti
Tahran’da patlama sonrası yaşanan kaos kamerada Tahran'da patlama sonrası yaşanan kaos kamerada
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
Avrupa’nın en büyük ülkesi teyakkuzda 2 günlük stok kaldı Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 14:58:54. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Annelerine Atık Yağ Sabunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.