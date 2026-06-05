Öğrencilerden Mobil Solar Enerji İstasyonu

Kocaeli'de meslek lisesi öğrencileri, deprem gibi doğal afet durumlarında yaşanabilen kesintilerde uzun süreli elektrik sağlamaya yönelik mobil solar enerji istasyonu geliştirdi.

Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin koordinesinde özellikle afet ve kriz durumlarında enerji akışının devamı için proje hazırladı.

Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi" kapsamında Gebze Ticaret Odası tarafından sağlanan 450 bin lira hibe desteğiyle çalışmalarına başladı.

Çalışmalara katılan 20 öğretmen ve 100 öğrenci, okulun açık hava atölyesinde yaklaşık 5 ayda mobil solar enerji istasyonu geliştirdi.

Uydular aracılığıyla enlem ve boylam bilgilerinden yararlanarak güneşin açısal konumu belirleyen ve enerji depolama esasına göre çalışan istasyon, başta doğal afet bölgeleri olmak üzere elektrikli araç şarjı, kamplar, açık hava etkinlikleri, tarım ve hayvancılık gibi farklı alanlarda kullanım imkanı sunuyor.

İstasyon, bir elektrikli aracın 100 kilometre mesafe kat edebileceği ya da 4 evin elektrik ihtiyacının karşılanabileceği şekilde günlük enerji depolaması yapabiliyor.

"Elektrik ihtiyacı duyulan her bölgede kullanılabilir"

Proje koordinatörü Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı öğretmeni Saim Yıldız, AA muhabirine, elektrik sıkıntısı yaşanabilen afet durumlarında bu tip sistemlerin "hayat kurtarıcı" olduğunu söyledi.

Yıldız, taşınabilir özelliğe sahip istasyonun çeşitli alanlarda kullanılabileceğinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Lityum pillerden oluşan 15 kilovatlık depolama sistemine sahibiz. Gündüz elde edilen enerjinin akşam da kullanılmasını sağlamak için. Ayrıca araç şarj istasyonumuz var, elektrikli araçlar için. Elektriğin olmadığı tarım alanlarında da bunu kullanabilirsiniz. Elektriğe ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilecek şekilde kompakt bir şey yapmaya çalıştık."

Güneş takip sistemi sayesinde daha fazla enerji üretimi sağladıklarını belirten Yıldız, "Günde ortalama 18 kilovat elektrik üretebiliyor. İstasyonumuz ilgi odağı oldu. Benzer işler yapan birkaç firma, takip sistemi olmayan sadece depolama sistemi olan ürünleri için beraber çalışma talebinde bulundu. Onlarla irtibat kurduk, ilerleyen dönemde işbirliği yapabilir miyiz diye bakacağız." ifadelerini kullandı.

"Proje bana deneyim kattı"

12. sınıf öğrencisi Mustafa Yiğit Karabiber de istasyonun, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan cihazları şarj edebilecek kapasitede olduğunu dile getirerek, güneşi takip eden paneller sayesinde yüzde 100 verim elde ettiklerini anlattı.

Projenin kendisine deneyim kattığını aktaran Karabiber, "İş hayatında böyle bir projenin geliştirme kısmında çalıştığımda daha da verimli olabileceğimi düşünüyorum. Güneş panellerimizin hareketi için 12 uydudan enlem ve boylam bilgisi alıyoruz. 4 motorumuzla da panellerimizin yönlendirilmesini sağlıyoruz. Projenin kontrol ve kumandalama kısmında aktif görev aldım." diye konuştu.