Öğrencilere Dolandırıcılık ve Madde Bağımlılığı Semineri

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, jandarma ekipleri üniversite öğrencilerine internet dolandırıcılığı ve madde bağımlılığı konulu seminer verdi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi ile Merzifon Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma ekiplerince, fakültenin konferans salonunda öğrencilere internet dolandırıcılığı, KADES, aile içi şiddetin önlenmesi ve madde bağımlılığı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra jandarma görevlileri, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Jandarma ekiplerinin, ilçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, öğrencilerin suçtan uzak tutulması, eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmeye yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.