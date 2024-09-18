Öğrencilere Ücretsiz Yemek Çağrısı

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(ANKARA) - Devlet okullarındaki öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek ve içilebilir temiz su temin edilmesi amacıyla oluşturulan Ankara Okul Yemeği Koalisyonu, hükümete çağrıda bulundu. Koalisyon adına açıklama yapan Veli Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran, "Başta hükümet olmak üzere tüm bileşenler, yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk almalı ve devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir" dedi.

Veli-Der'in çağrısıyla öğrencilerin temel ihtiyaçları olan yemek ve temiz suya okullarda ücretsiz bir şekilde ulaşabilmeleri için oluşturulan Ankara Okul Yemeği Koalisyonu, Mülkiyeliler Birliği'nde basın açıklaması yaptı. Eğitim - Sen Ankara Şubeleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Gıda Mühendisleri Odası gibi sendika ve dernekler ile bazı akademisyen ve gazetecilerin katkısı ile oluşturulan koalisyon adına basın açıklamasını Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci yaptı.

Deveci, şunları kaydetti:

"Beslenme, her bireyin sağlıklı gelişimi ve yaşam kalitesi için temel bir gereksinimdir. Ancak ne yazık ki, ülkemiz de dahil olmak üzere çok sayıda ülkede hala birçok çocuk yoksulluk sebebiyle yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele etmektedir. Ülkemizde ilgili politikaların geliştirilmemesi sonucunda ortaya çıkan gelir dağılımındaki eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik, yüksek enflasyon, gıda kalitesizliği ve güvencesizliği neticesinde birçok aile için sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdalara erişim zorlaşmıştır. Yüksek enflasyon sebebiyle son yıllarda her üründe olduğu gibi gıda fiyatları da katlanarak artmıştır.

İPA verilerine göre Ekim 2023 itibarıyla okul çağındaki çocukların en az dörtte birinin okula aç gittiği tahmin edilmektedir. İçerisine sürüklendiğimiz gıda krizinden en çok ve kalıcı şekilde çocuklar etkilenmiştir. Birçok ülkede çocukların temel günlük beslenmelerine destek olmak için okul yemeği programları uygulanmaktadır.

"Beslenmenin temel bir hak olduğu hatırlanmalı"

Türkiye'de beslenme yetersizliği sorunu, çocukların sağlığı ve geleceği üzerinde ciddi ve kalıcı olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu sorunun çözülmesi, sağlıklı ve başarılı bir neslin yetişmesi için elzemdir. Beslenmenin temel bir hak olduğu hatırlanmalı, kamu kurumları sorumluluklarını yerine getirmelidir."

Hükümete ve diğer bileşenlere öğrenciler için ücretsiz okul yemeği ve temiz su sağlamaları konusunda çağrıda bulunan Deveci, sözlerini öyle tamamladı:

"Başta hükümet olmak üzere tüm bileşenler, yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk almalı ve devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir. Gıda krizinin derinleştiği bu dönemde biz Ankara Okul Yemeği Koalisyonu olarak tüm bileşenlerimizle birlikte siyasal iktidara, muhalefet partilerine ve ilgili kamu kurumlarına sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Son derece önemli olan bu meselenin çözümüne katkı sunmak isteyen kurum ve kişilere çağrımızdır: Gelin hep birlikte çocuklarımızın bugününe ve geleceğine sahip çıkalım, yapılan çalışmaların takipçisi olalım ve birlikte çözüm üretelim."

Deveci, Tükiye Okul Yemeği Koalisyonu olarak 21-22 Eylül'de Ankara Kent Konseyi'nde iki günlük çalıştay gerçekleştirileceğini de duyurdu.