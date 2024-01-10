Öğrencilerin Bere ve Atkılarıyla İyilik Projesi

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde Dağıstan İlkokulu'nda 'İyiliğe Bir İlmekte Sen At' projesiyle öğrenciler, elleriyle hazırladıkları bere ve atkıları satışa sunacak. Elde edilen gelir ise depremde ailelerini kaybeden öğrencilere ve SMA'lı çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere bağışlanacak.

Toprakkale Dağıstan İlkokulu tarafından SMA'lı çocuklar ve depremde hayatını kaybeden öğrenciler yararına 'İyiliğe Bir İlmekte Sen At' kampanyası başlatıldı. 'İyilik Atkısı' adı verilen proje kapsamında öğrenciler kendi elleriyle bere ve atkı örmeye başladı. Öğrencilerin yanı sıra, veliler ve öğretmenlerin de katkı sunduğu kampanya ile hazırlanan ürünler 16 Ocak'ta okulda sergilenecek. Burada satılan ürünlerden el edilen gelir ise SMA'lı ve depremde ailelerini kaybeden çocuklar yararına kullanılacak.

'HERKESİ BU KAMPANYAYA DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM'

Projeye katıldığı için çok mutlu olduğunu aktaran 4'ncü sınıf öğrencisi Mira Yılmaz, 'Bu hazırladığımız ürünler SMA'lı hasta ve depremde hayatını kaybeden çocuklar için kullanılacak. Ben o çocukları görüyor ve çok üzülüyorum. O yüzden elimden geldiğince fazla atkı yapmak istiyorum. Herkesi de bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum dedi.

'DUYARLI OLMAYI ÖĞRENDİLER'

Kampanyaya destek veren velilerden Raziye Özcan da kendi elleriyle ördüğü bereleri kermeste sergileyecek. Kampanyayı hazırlayan okul müdürü başta olmak üzere sınıf öğretmeni İlhan Aslan ve diğer katkı sunan tüm öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür eden Özcan, 'Umarım bizim de bu iyilik projesine küçükte olsa bir katkımız olur. Öğrencilerimiz ve velilerimiz canla başla çalıştılar. Çocuklarımız bu proje ile başkasının derdiyle dertlenmeyi çevresine yardım eden duyarlı bireyler olmayı da öğrenecekler ifadelerini kullandı.