Öğretmen Alımındaki Mülakat İstatistikleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen alımı için açıklanan sıralamalara ilişkin, "Benim elimde bütün komisyonların raporları var. Benimki, sizinki gibi istatistiksel anlamı olmayan rakamlar değiller. Mesela bir komisyonda 193 kişi mülakata girmiş, 3 kişinin yeri değişmiş. Bir başka ilimizde 682 kişi girmiş, 11 kişinin yeri değişmiş. Bunların hepsinin istatistikleri elimizde var. 60 bin kişiden toplam 1100 kişinin yeri değişmiş." dedi.

Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Tekin, CHP grubundan öğretmen atamalarındaki mülakatlarla ilgili yoğun eleştiriler geldiğini ifade ederek, mülakatlarda kamera kaydından tutanağa kadar birçok başlıkta tedbirler aldıklarını söyledi.

CHP'li vekillerin mülakatlara karşı olmasına rağmen partilerinin yönetimindeki belediyelerin mülakatlarla işçi ilanlarına çıktığını ifade eden Tekin, "Eğer 'itfaiye memurluğu öğretmenlikten daha önemlidir' diyorsanız bir şey demeyeceğim. Benim öğretmenlik mülakatıyla ilgili yaptığım şey bu." dedi.

Çok sayıda adayın KPSS'deki başarı sıralamasının, sözlü mülakat sonuçlarının ardından düştüğüne ve illerdeki komisyonların farklı puanlar verdiğine yönelik iddialara cevap veren Tekin, şu bilgileri verdi:

"Benim elimde bütün komisyonların raporları var. Benimki, sizinki gibi istatistiksel anlamı olmayan rakamlar değiller. Mesela bir komisyonda 193 kişi mülakata girmiş, 3 kişinin yeri değişmiş. Bir başka ilimizde 682 kişi girmiş, 11 kişinin yeri değişmiş. Bunların hepsinin istatistikleri elimizde var. 60 bin kişiden toplam 1100 kişinin yeri değişmiş."

Tekin, bazı milletvekillerinin sıralaması değişen kişi sayısının 5 bin olduğunu söylemesi üzerine, "Yanlış. Benim elimde il bazlı rakam var." karşılığını verdi.

Bursa ve İstanbul'daki sözlü mülakatların sıkıntılı olduğunun ifade edilmesi üzerine Tekin, "Din kültürü konuşulduğu için onu söylüyorum; din kültüründe Bursa'da 197 kişi mülakata girmiş, İstanbul'da 688 kişi. Bursa'da mülakata girip sıralamanın dışında kalan kişi sayısı 23. 688 kişinin girdiği İstanbul'da ise 51 kişi." dedi.

Halk Eğitim Merkezlerindeki usta öğreticilerin ücretlerine ilişkin soru üzerine Tekin, CHP'li milletvekillerin tasarruf tedbirleri kapsamında usta öğreticilerin halk eğitim merkezlerinde görevlendirilmediklerini söylediğini belirtti.

CHP'nin geçen yıl bütçeyle ilgili Anayasa Mahkemesine açtığı iptal davasının ardından bütçe üstü ödeme konusunda sıkıntıya girdiklerini dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan, 'gölge öğretmen' diye tanımlanan kişiler açısından veyahut okullarımızda Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında bizim kullandığımız bir marj var, yıl içerisinde. Her yıl bütçe kanununa tahmini bir rakam konulur saat bazlı olarak, 64 milyon saat, 65 milyon saat ve benzeri. Biz yıl içerisinde kaç saat kurs açılacağını bilemediğimiz için veya kaç öğrencimiz kursa devam edeceğini bilemediğimiz için bu bir bazdır. Her yıl Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız bize açılan kurslarda görevliler için ödemelerimizi yaptı. Kurslar açıldıkça da ödemeler yapıldı. Fakat Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında 2 ay yaz aylarında usta öğreticilerimizin maaşlarını ödeyemedik, çünkü bu kota dolmuş oldu. Şu an itibarıyla biz yeni bütçemizle inşallah bu sıkıntıyı da aşmış olacağız."

Bakan Yusuf Tekin, tarikat veya cemaat vakıflarına bütçeden para aktarılıp aktarılmadığına ilişkin soruya, bu konuda daha önce birçok kez açıklama yaptıkları karşılığını verdi.

Bakanlığın 5 bin civarında farklı sivil toplum örgütleriyle protokolü bulunduğunu, bunların hiçbirisinde protokol imzalarken siyasi veya ideolojik olarak bakmadıklarını ifade eden Tekin, "Bir tek şeye bakıyoruz. İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası tarafından legal olarak, hukuki olarak kabul edilmiş bir STK mıdır? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış bir vakıf mıdır? Onun dışındaki konular beni ilgilendirmez." dedi.

"Herhangi bir sivil toplum örgütüyle imzaladığımız protokolde hiçbir tüzel kişiliğe ödenmiş bir tek kuruş kamu kaynağı yoktur." diyen Tekin, ısrarla bunu açıklamasına rağmen birçok kişinin bütçede kullanılan "kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler" başlığında yaptıkları ödemelerin bu tür vakıf veya derneklere yapıldığını söylediğini ifade etti.

Bütçedeki 5 milyar 895 milyon liranın nerelere aktarıldığına ilişkin soru üzerine Tekin, paranın aktarıldığı yerleri sıralayarak, şöyle konuştu:

"Şimdi bunu söyledikten sonra hala ısrarla 5 milyar 895 milyon lirayı cemaatlere, derneklere aktardınız mı derseniz, bunu duyduğumda benim rahatsız olmam çok doğal. Bu konularla ilgili olarak yaptığımız bütün protokollerde, protokolleri tek taraflı fesih hakkı bizdedir. Protokolde yazılan ilkelere aykırı davranan bir sivil toplum örgütü varsa protokolümüzü hemen iptal ederiz, örnekleri var.

Bu protokol kapsamında protokol yaptığımız kuruluşlar eğer okullarımızda bir eğitim verecekse bu eğitimleri kimin vereceği, hangi diplomaya sahip kişilerin vereceği ve hangi içerik eğitim verecekleri bizim protokolümüzde tanımlanmıştır."

Okullardaki temizlik personeli istihdamı

Okullarda temizlik personeli istihdamına ilişkin de Tekin, ülkede yaklaşık 55 bin civarında kadrolu temizlik elemanının bulunduğunu söyledi. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadrolu temizlik elemanlarımız bu okullarımızdaki temizlik açısından yeterli olmadığından biz, her yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 'TYP' diye tanımladığı istihdam türüyle bakanlığımıza personel istihdam ediyoruz. Yaz aylarında Çalışma Bakanlığı, TYP kapsamındaki istihdam türüyle ilgili özellikle Kovid-19'dan sonra gelişen istihdam türleri açısından farklı bir model deneyeceklerini ifade etti. Biz de bu konuda kendisiyle konuştuk. Bize dedi ki 'Kısmi zamanlı çalışma usulü getireceğiz. Bu yıl size toplam 120 bin kadro vereceğiz. Haftada 3 gün çalışacaklar.' Biz de kendileriyle bu konuda uzlaştık. Nihayetinde İşgücü Uyum Programıyla ilgili başvurular istediğimiz gibi olmayınca Çalışma Bakanlığımızdan ilave kadro istedik ve bu mevzu çözülmüş oldu."

Bazı belediyelerin okulları temizlemeye çalışmasıyla ilgili konuşan Tekin, Ankara'da yaklaşık 2 bin 300 okul olduğunu dile getirerek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bu okullardan 13'ünü sadece bir gün temizliyor, sonra ekrana çıkıp diyor ki 'Ben Ankara'daki bütün okulları temizledim.' Arkadaşlar bu olmaz. Bu iyi niyetli bir şey değil." ifadesini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin özel bütçe, bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları kabul edildi.