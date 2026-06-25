Kelebek Misali Rumeysa: Bir Annenin Lösemi Mücadelesi ve Umut Kitabı - Son Dakika
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Kelebek Misali Rumeysa: Bir Annenin Lösemi Mücadelesi ve Umut Kitabı

Kelebek Misali Rumeysa: Bir Annenin Lösemi Mücadelesi ve Umut Kitabı
25.06.2026 11:43
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Öğretmen Yeter Şentürk, lösemi nedeniyle 11 yaşında hayatını kaybeden kızı Rumeysa'nın hastalık mücadelesini, tedavi sürecini ve ailesine öğrettiklerini 'Kelebek Misali Rumeysa' adlı kitapla anlattı. Kitap, lösemi hastaları ve aileleri için başucu rehberi niteliği taşırken, kök hücre ve kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Öğretmen Yeter Şentürk, lösemi nedeniyle 11 yaşında yaşamını yitiren kızı Rumeysa'nın hastalıkla mücadelesini, tedavi sürecini ve ailesine öğrettiklerini, onun yarım kalan hayalini gerçekleştirmek amacıyla kitaplaştırdı.

"Kelebek Misali Rumeysa" ismiyle çıkan kitap, lösemi hastaları ve aileleri için "başucu rehberi" niteliği taşıyor.

Erguvan Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Mekki Yassıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şentürk'ün kendisine ulaşmasının ardından kitabın ilk 20-25 sayfasını bilgisayardan okuduğunu ve metnin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Sürecin bu kadar ağır geçtiğini daha önce tahmin etmediğini belirten Yassıkaya, "Önce Türkiye'de kanserle ve özellikle lösemiyle ilgili bir yayın yapılmış mı diye uzunca bir süre araştırdım. Maalesef ülkemizde anı kitabı olarak da olsa kanserle ilgili bir yayının olmadığını fark ettim. Bu beni kitabı yayınlamak için daha da teşvik etti." dedi.

"Lösemi hastaları için gerçek bir rehber"

Yassıkaya, kitabı yayımlamadan önce onkoloji doktorlarına danıştığının altını çizerek, "Doktor hanımlar kitabın tamamını okuyunca yayınlanmasında bir mahsur olmayacağını ancak hukuki sebeplerle, hukuk kurulunun da düşüncesini alarak doktor, hemşire ve hastane isimlerinin verilmemesi gerektiğini söylediler. Hukuki olarak yayınlanmasında bir mahzur olmayacağına karar verilmesinin ardından kitabı yayımladık. Hatta kitabı incelemeleri için kendilerine müracaat ettiğim Prof. Dr. Nergiz Dağoğlu Sakin ve Dr. Şule Karaman kitabı çok beğendikleri ve yararlı olabileceğini beyan edip, tavsiyeleriyle bana yol gösterdi ve kitaba ön söz yazdılar." diye konuştu.

Kitabın edebi yönünün yanı sıra lösemi hastaları için gerçek bir rehber olduğunu aktaran Yassıkaya, "Lösemi hastalarının aileleri hastanelerde birbirlerine o kadar tutkun hale gelmiş ki, yeniden bir aile oluşmuş. Kitapta donör meselesi gibi ülkemizde pek duyulmayan çok önemli konular var. Kızılayın bir donör bankası olduğunu ben bu vesileyle öğrendim. Rumeysa'nın kardeşi de bu süreçte ona donör olmuş, o kardeşliği, sevgiyi fotoğraflarla birlikte kitapta görüyoruz." diye konuştu.

Mekki Yassıkaya, kitabın hastalığın başlangıcından sonucuna kadar neler yapılması gerektiğine dair yol gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kitap sayesinde öğreniyoruz ki yurt dışından pek çok çocuk tedavi için Türkiye'ye geliyor ve aileleri varlıklarını satarak bu masrafları karşılıyor. Oysa ülkemizde Sağlık Bakanlığı, lösemi hastası çocuklarımızın tedavisini tamamen ücretsiz yapıyor. Kitapta hastane personelinin, doktorun, hemşirenin çocuklara nasıl büyük bir şefkatle yaklaştığı anlatılıyor. Bu sağlık sistemi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyorum."

"İçimde birikenleri yazmasaydım kalbim daha fazla dayanamayacaktı"

Kitabın yazarı öğretmen Yeter Şentürk ise kızının, hastalık sürecini anlatan bir kitap yazmak istediğini ve hatta yazmaya başladığını belirterek, onun yarım kalan hayalini devraldığını ifade etti.

Süreci kelimelere dökmenin kendisine iyi geldiğini vurgulayan Şentürk, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Onun hayalini gerçekleştirip, verdiğimiz mücadeleyi, nasıl savaştığını, tevekkülünü, küçücük yaşında bizlere öğrettiklerini anlatmak istedim. Gidişinden önce biriktirip konuşamadıklarımızı anlattım. Çünkü anlatmazsam artık kalbim dayanamayacak, patlayacak gibiydi. Bir anne olarak asla olmak istemeyeceğiniz bir yerdesiniz bu süreçte ama yavrunuz için güçlü de durmak zorundasınız. Bizim her zaman en büyük dayanağımız imanımız oldu. Burası imtihan dünyası ve 'Rabbim sevdiği kullarını sınıyor' diyerek hayata sıkı sıkı tutunduk."

Şentürk, kızının yaşının çok ötesindeki anlayışının, sabrının ve teslimiyetinin bu süreci farklı bir boyuta taşıdığını vurgulayarak, "Bir anne olarak son güne kadar asla umudumu kaybetmedim. En son anına kadar yanımda olmasına şükrederek o anı en güzel şekilde yaşamaya çalıştık. Neredeyse bir yıl hiç hastaneden çıkamadık ama 'Beraber olalım da her anımızı en güzel şekilde yaşayalım, isyan ederek değil mutlu geçirelim.' fikrine tutunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kitabın kök hücre ve kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmasını umut ettiğini dile getiren Şentürk, "İnsanlar kan bağışının, kök hücre donörü olmanın ne denli önemli olduğunu anlayacak. Bu kitap tüm gönüllere şifa olsun, bu hastalıkla mücadele edenler asla umutsuz olmadan sıkı sıkıya sarılsınlar birbirine." ifadelerini kullandı.

Eser, sevginin ve inancın önemini gösteriyor

Rumeysa'nın sağlıklı günlerinden ailesiyle geçirdiği son günlere kadar çekilen fotoğrafların da yer aldığı "Kelebek Misali Rumeysa" adlı kitap, okuyucuya yalnızca bir çocuğun mücadelesini değil, tıbbın imkanlarının tükendiği noktada sevgi ve inancın nasıl ayakta kaldığını da anlatıyor.

Lösemi tedavi süreci, hastalar ve aileleri için fiziksel zorlukların yanı sıra derin duygusal tecrübeler barındıran bir dönem olarak biliniyor. Öğretmen Yeter Şentürk'ün iki yıl boyunca yaşadıklarını, kendisini, kızını, ailesini ve kader birliği yaptığı diğer lösemi hastalarının ailelerini anlattığı kitap, bu süreçte yaşanan acıları ve dayanışmayı konu alıyor.

Kaynak: AA

Edebiyat, Lösemi, Lösemi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kelebek Misali Rumeysa: Bir Annenin Lösemi Mücadelesi ve Umut Kitabı - Son Dakika

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