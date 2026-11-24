Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına kilitlendi. Kasım ayı enflasyon verileri öncesinde güncellenen hesaplamalara göre en düşük memur maaşının 76 bin TL seviyesine yaklaşması bekleniyor. Polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları için de üç farklı enflasyon senaryosuna göre yeni rakamlar ortaya çıktı. Kesin zam oranı ise yılın son iki enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

GÖZLER 3 ARALIK'TA AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİSİNDE

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zamda temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkı belirleyici olacak. TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı. Şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 olurken, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış yüzde 6,27 seviyesinde bulunuyor. 3 Aralık'ta açıklanacak kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte ocak zammına ilişkin beşinci veri de belli olacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından kesin zam oranı netleşecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 76 BİN TL'YE YAKLAŞACAK

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 olması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkının yüzde 2,78'e ulaşacağı, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yüzde 7,91 olacağı hesaplanıyor. Bu senaryoya göre halen 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşının 75 bin 779 TL'ye, 31 bin 527 TL olan en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 21 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 10,43'lük altı aylık enflasyon beklentisine göre zam oranının yüzde 8,37'ye ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 76 bin 102 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 166 TL'ye çıkabilecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 29,79'luk yıl sonu enflasyon tahmini baz alındığında ise toplam zam oranının yüzde 8,16 olması bekleniyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 75 bin 954 TL, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 99 TL olacak.

POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR MAAŞLARI YENİDEN HESAPLANDI

Üç farklı enflasyon tahminine göre kamu çalışanlarının maaşlarında oluşabilecek yeni rakamlar da hesaplandı. Mevcut maaşlar üzerinden yapılan projeksiyonlarda uzman doktor maaşının 185 bin TL'ye, profesör maaşının ise 166 bin TL'ye yaklaşabileceği öngörülüyor.

MESLEK MESLEK 2027 OCAK MAAŞ HESAPLAMASI

Merkez Bankası'nın yüzde 7,91'lik zam senaryosuna göre;

- Şube müdürü maaşı 115 bin 582 TL'ye,

- Üniversite mezunu memur maaşı 78 bin 850 TL'ye,

- Uzman öğretmen maaşı 99 bin 456 TL'ye,

- Öğretmen maaşı 89 bin 839 TL'ye,

- Başkomiser maaşı 109 bin 250 TL'ye,

- Polis memuru maaşı 99 bin 944 TL'ye,

- Uzman doktor maaşı 184 bin 235 TL'ye,

- Hemşire maaşı 91 bin 556 TL'ye,

- Mühendis maaşı 117 bin 822 TL'ye,

- Profesör maaşı 165 bin 327 TL'ye yükselebilecek.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 8,37'lik zam beklentisine göre ise;

- Şube müdürü maaşı 116 bin 75 TL,

- Üniversite mezunu memur maaşı 79 bin 186 TL,

- Uzman öğretmen maaşı 99 bin 880 TL,

- Öğretmen maaşı 90 bin 222 TL,

- Başkomiser maaşı 109 bin 716 TL,

- Polis memuru maaşı 100 bin 370 TL,

- Uzman doktor maaşı 185 bin 20 TL,

- Hemşire maaşı 91 bin 947 TL,

- Mühendis maaşı 118 bin 324 TL,

- Profesör maaşı 166 bin 32 TL olarak hesaplanıyor.

Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 8,16'lık zam senaryosunda ise;

- Şube müdürü maaşı 115 bin 850 TL,

- Üniversite mezunu memur maaşı 79 bin 33 TL,

- Uzman öğretmen maaşı 99 bin 687 TL,

- Öğretmen maaşı 90 bin 48 TL,

- Başkomiser maaşı 109 bin 503 TL,

- Polis memuru maaşı 100 bin 176 TL,

- Uzman doktor maaşı 184 bin 662 TL,

- Hemşire maaşı 91 bin 768 TL,

- Mühendis maaşı 118 bin 94 TL,

- Profesör maaşı 165 bin 710 TL seviyesine ulaşabilecek.

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI DA ARTACAK

Ocak 2027 zammı yalnızca görevdeki memurları değil, memur emeklilerini de ilgilendiriyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı doğrultusunda memur emeklilerinin aylıklarında da yükseliş yaşanacak. Merkez Bankası tahminine göre en düşük memur emeklisi aylığının 34 bin 21 TL'ye, piyasa beklentisine göre 34 bin 166 TL'ye, Finansal Kurumlar Birliği tahminine göre ise 34 bin 99 TL'ye ulaşması bekleniyor.

KESİN ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı kesin zam, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Bu nedenle 3 Aralık'ta açıklanacak kasım enflasyonu ve ocak ayında duyurulacak aralık enflasyonu yakından takip ediliyor.