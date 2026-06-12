Öğretmeni Katleden Şüpheli Almanya'da Yakalandı - Son Dakika
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Öğretmeni Katleden Şüpheli Almanya'da Yakalandı

Öğretmeni Katleden Şüpheli Almanya\'da Yakalandı
12.06.2026 09:17
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Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren Ramazan Ağaçhanlı, Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Çermik Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci (44), 19 Eylül 2024'te bir evin bahçe duvarının önünde 8 kurşunla vurulmuş halde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, cinayet şüphelisinin izine Almanya'da ulaşıldı. Cinayetin borç alacak meselesinden kaynaklandığı tespit edildi. Failin yakalanması çalışmaları kapsamında, 21 Ocak'ta şüpheli Ramazan Ağaçhanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Operasyon sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı. Öğretmen Özgür Ekinci'yi öldürdüğü belirlenen Ekinci, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Şüpheli Ağaçhanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Türkiye, Almanya, Cinayet, Ekinci, Güncel, Suç, Son Dakika

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