Öğretmenler Günü Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Öğretmenler Günü Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

MEB'in düzenlediği 'Öğretmen gözüyle' fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.

15.11.2024 15:16
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Öğretmen gözüyle" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımlarının teşviki amacıyla ülke genelinde düzenlenen "Öğretmen gözüyle" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Öğretmen gözünün inceliğini, zarafetini, bilgeliğini ve merhametini, sanatçı maharetiyle daha görünür hale getirmeyi hedefleyen yarışmaya 81 ilden öğretmenler katıldı.

Öğretmenlerin eserleri ilk aşamada il milli eğitim müdürlüklerince değerlendirilerek, aralarından 687'si Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi.

Bakanlık tarafından belirlenen jürinin değerlendirmesi sonucunda 687 eser arasından dereceye giren ilk 3 eser ile mansiyon almaya hak kazanan 3 eser belirlendi.

Buna göre yarışmada, Bingöl'den Sınıf Öğretmeni Serhat Bürke birinci, Ankara'dan İngilizce Öğretmeni Arzu Özkan ikinci, İstanbul'dan Sınıf Öğretmeni Seda Akça üçüncü seçildi.

Mansiyon ödüllerine ise sınıf öğretmenleri Tekirdağ'dan Berat Arıbaş, Erzurum'dan Oğuzhan Demirtaş ile Bingöl'den Serhat Bürke layık görüldü.

Türkiye genelinde dereceye giren eser sahibi öğretmenler, "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlama programına ödüllerini almak üzere davet edildi.

Öte yandan, yarışma kapsamında ödül alan eserlerle birlikte jüri tarafından sergilenmeye değer görülen 60 eser de 21-27 Kasım'da Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi ve 26-27 Kasım'da Erzurum'da toplanacak Maarif Kongresi etkinlikleri kapsamında sergilenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğretmenler Günü Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

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