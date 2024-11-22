Öğretmenler Günü'nde Müzikli Buluşma

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, polis eşi öğretmenler ile görevli ve emekli öğretmenleri müzikli kahvaltı programında buluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla Beykoz Sabancı Öğretmen Evi'nde düzenlenen programda, polis eşi öğretmenler ile görevde olan ve emekli öğretmenler doyasıya eğlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Büşra Kayfeci, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andığını belirterek, "Öğretmenler Günü'nüzü en içten dileklerimizle kutluyoruz." dedi.

Polisler tarafından mini konserin verildiği programa, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş da katıldı.