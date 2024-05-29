Öğretmenlerin Çay Makinası Tepkisi

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OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - Karabük Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullara gönderilen, tasarruf gerekçesiyle çay makinalarının, ısıtıcıların kullanılmaması talimatını içeren yazı öğretmenlerin tepkisini çekti. Eğitim-İş Karabük İl Başkanı Zeki Çelik, "Bu tasarruf kararı karşısında bütün öğretmenler odası şaşkınlık yaşıyor. Üyemiz olan da olmayan da herkes karara tepkili. Bu bizim keyfimiz değil. Kırk dakika ders anlatıyoruz, boğazımızın rahatlamasına bile karşılar" dedi.

Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin yayımlanmasının ardından, Karabük'te Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara yazı gönderdi. Yazıda, tasarruf tedbirleri kapsamında okullarda ısıtıcı ve çay makinası kullanılmaması istendi.

Eğitim-İş Karabük İl Başkanı Zeki Çelik, "Bu tasarruf kararı karşısında bütün öğretmenler odası şaşkınlık yaşıyor. Üyemiz olan da olmayan da herkes kaymakamlık kararına tepkili. Bu bizim keyfimiz değil. Kırk dakika ders anlatıyoruz, boğazımızın rahatlamasına bile karşılar" dedi.

"Bu genelgenin geri çekilmesini talep ediyoruz"

Eğitim-İş Karabük İl Başkanı Zeki Çelik, ANKA HAber Ajansı'na, Safranbolu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu'nun imzasını taşıyan yazıya ilişkin, "Zaten biz çayımızı, şekerimizi, kahvemizi evimizden getiriyoruz. Her zaman olduğu gibi memurdan, emekçiler üzerinden tasarruf etmeye çalışıyorlar. Dinlenme anımızda, tenefüste içtiğimiz çaya, kahveye göz diktiler. Ekonomiyi bizim sırtımıza yüklemeye çalışıyorlar. Bu tasarruf kararı, karşısında bütün öğretmenler odası şaşkınlık yaşıyor. Üyemiz olan da olmayan da herkes kaymakamlık kararına tepkili. Bu bizim keyfimiz değil. Kırk dakika ders anlatıyoruz, boğazımızın rahatlamasına bile karşılar" değerlendirmesini yaptı.

Çelik, "Bir bardak çayla mı tasarruf olur makam araçlarıyla mı olur. Bir fincan kahveyle mi tasarruf olur, yazlık kışlık saraylarla mı? Bir bardak çayla mı tasarruf olur vergi aflarıyla mı tasarruf our? Burada fatura yine eğitim emekçilerine kesilmiş durumdadır. Bu genelgenin bir an önce geri çekilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğretmenin çayına göz diktiler"

Daha önce Türkiye genelinde okullarda çay ve ısıtıcı gibi makinelerin kullanılmamasına yönelik girişimler olduğunu söyleyen Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da şöyle konuştu:

"Sadece kantinlerden çay alınması uygulaması yapılmak istendi. Tasarrufa buradan başlayamazsınız. Tasarruf adı altında öğretmenin içtiği çaya, bir bardak suya göz diktiler. Emekçiden, memurdan, dar gelirliden tasarruf etmeleri isteniyor ama ülkenin kaymağını yiyenlerden bir beklenti içerisine girilmiyor. Kendini cumhurbaşkanı gören kaymakamlar çok fazla. Bu tavrı doğru bulmuyoruz. Öğretmenlere 'yaya gidin, çay içmeyin, ekmek yemeyin' deniyor. Böyle tasarruf olur mu?"

Okullara gönderilen genelge

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

"İlçemiz, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısında belirtilen Tasarruf Tedbirlerinin uygulanması hususunda uyarılar yapılmış olup, ilgi (b) emir ile kamu hizmetlerinin bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynaklar üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf içinde anlayışı içinde yerine getirilmesi, hususu hatırlatılarak kamu binalarında ısıtıcı çay makinası vi cihazların kullanılmaması, konunun kurum amirleri tarafından hassasiyetle takip edilmesi, azami tasarruf tedbirlerine riayet edilmesi, gerekli denetim yapılması, tespit edilen aksaklıklara disiplin hükümlerine göre işlem yapılması, aykırılık tespit edilen hususlar ve yapılan çalışmalar hakkında düzenlenecek raporun 29.05.2024 tarihi saat 12.00'ye kadar Müdurlüğümuze sunulması,

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığının ilgi (d) yazı ekenden alınan 2024/7 sayılı "Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ilişikte gönderilmiştir. Bu çerçevede ilgi (d) emirde belirtilen resmi taşıtların mevzuat hükümlerine uyulması, resmi taşıtı olan okul/kurumlarımızın taşıtlarına derhal "Resmi hizmete Mahsustur ibaresine yer vermelerini, ibare fotoğrafını ve araç tasarruf tedbirlerini raporlaştırarak Müdürlüğümüze ivedi göndermeleri hususlarında; Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim"