Oğuzhan Bostan\'dan Kontrolsüz Skuter Yolculuğu

MUĞLA'da geçen yıl koltuk monte ettiği skuteri kara yolunda kullandığı için ceza kesilen Oğuzhan Bostan (28), bu kez çift kişilik koltuk monte ettiği skuterde köpekleriyle yolculuk yaptığı anları paylaştı.

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Bostan'ın, 5 Mart 2024 tarihinde girdiği trafik denetiminde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu. Alternatif bir ulaşım aracı arayan Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir skuter satın aldı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Oğuzhan Bostan, skuter üzerine bir ev koltuğu monte etti. Bostan, ev koltuklu skuter yolculuğunu esprili bir yaklaşımla çektiği videoyu 'Ehliyeti kaptırınca ben' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Oğuzhan Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti.

Bostan, bu kez de elektrikli skuterinin üzerine çift kişilik koltuk monte etti. Köpekleri 'Rıfkı' ve 'Leo'yu da skutere bindiren Bostan, bu anları, 'Trafiğe kapalı alanda çekildi. Ehliyeti almama son 9 ay' notuyla sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın altına 'çift kişilik baza koy tam olsun', 'yeni cezalar gelsin', 'kask önemli' ve 'akıllanmazsın sen' gibi çok sayıda yorum yapıldı.