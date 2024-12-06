ÖİB'nin bazı taşınmaz satışları ile imar planına ilişkin kararları onaylandı - Son Dakika
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ÖİB'nin bazı taşınmaz satışları ile imar planına ilişkin kararları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı kararlarına onay verildi.

06.12.2024 12:46
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Erzurum'un Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 135,5 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Medora Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi'ndeki taşınmazın 45 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan MNK Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'ndeki taşınmazın 55 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren MNK Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına onay verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Şile ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'ndeki taşınmazın 80 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Gökkuşağı Yapı Sistemleri Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin'in Toros ilçesi Gözne Mahallesi'ndeki taşınmazın 63 milyon 229 bin 400 lira bedelle en yüksek teklifi veren Haci Koyun'a satışı onaylandı.

Öte yandan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Pendik ilçesi Kurna Mahallesi'ndeki taşınmaza, genişleme konut alanı, ilkokul alanı, park genel otopark alanı ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan nazım imar ve uygulama imar planına onay verildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖİB'nin bazı taşınmaz satışları ile imar planına ilişkin kararları onaylandı - Son Dakika

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