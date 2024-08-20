Okçular Vakfı, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerini düzenleyecek - Son Dakika
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Okçular Vakfı, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerini düzenleyecek

Okçular Vakfı, Malazgirt Zaferi\'nin 953. yıl dönümü etkinliklerini düzenleyecek

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere Türkiye'nin birçok ilinden vatandaşların katılacağını bildirdi. Etkinliklerde okçuluk, güreş, cirit, bayrak yürüyüşleri, mehter gösterileri, atlı gösteriler ve etnospor faaliyetleri yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ahlat'ta vatandaşlara hitap edecek ve Selçuklu Kabristanlığı'nda dualar edecek.

20.08.2024 19:48
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Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü dolayısıyla 23-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklere, Türkiye'nin birçok ilinden vatandaşların katılacağını bildirdi.

Yıldız, Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı merkezinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih bilincini gelecek nesillere aktarmak için bu etkinlikleri yaptıklarını söyledi.

Malazgirt'in Türkiye için taşıdığı tarihi öneme değinen Yıldız, "Malazgirt bu topraklardaki vatan hikayemizin başladığı yer. Gençlerin tarih, vatan ve bayrak bilinciyle yetişmelerini istiyoruz. Gençlerin geleceğe emin adımlarla yürümelerini önemsiyoruz. Teknofest gençliği böyle yetişsin istiyoruz." diye konuştu.

Yıldız, Baykar ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın milli savunma sanayisindeki projelerinin önemine vurgu yaptı.

Yıldız, Türkiye'nin milli savunma alanındaki projelerine "Akıncı", "Kaan", "Siper" ve "Hisar" gibi isimleri tarihinden esinlenerek vermesinin bilinç aktarımı olarak güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinliklerinin 23 Ağustos'ta Ahlat ve Malazgirt'te başlayacağını belirten Yıldız, "Burada okçuluk, güreş, cirit ve bayrak yürüyüşleri gibi geleneksel spor etkinliklerinin yanı sıra mehter gösterileri, atlı gösteriler ve etnospor faaliyetleri yer alacak. Bunların yanında Kültür ve Turizm Bakanlığının Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtan kültürel çadırları ile belediyelerin tematik çadırları da olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta Ahlat'ta vatandaşlara hitap edeceğini dile getiren Yıldız, "Bize bu vatanı emanet eden ecdadımıza ve şehitlerimize Selçuklu Kabristanlığı'nda dualar edeceğiz. Çünkü orada dünyanın en eski Türk-İslam kabristanlığı var. Cumhurbaşkanımız bu toprakları bize vatan kılan ecdadımız için dualar edecek ve Malazgirt Zaferi'nin şanlı mirasını yaşatacağız." dedi.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu yıl bir ilke imza atacağız. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 26 Ağustos'ta Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Oradan da dünyaya vatanımızın bir ve bölünmez olduğunu, dünyanın her bir tarafındaki kardeşlerimize ve bütün insanlara duyurulmuş olacak."

Malazgirt'te birlik ve beraberlik mesajı verilecek

Malazgirt'te Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların bir araya geleceğini aktaran Yıldız, "Vatan oluş hikayemizin okun yaydan çıktığı yerde Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Roman, Boşnak, Alevi ve Sünni ile bir ve beraber olduğumuzun hikayesinin başladığı noktada aynı birlik ikrarında bulunacağız" dedi.

Ahlat ve Malazgirt'in tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet hikayesinin başladığı yer olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Biz Selçuklu ile 1071'de Malazgirt'te, 1299'da Osman Gazi'yle, 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlı'yız, 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le de ilelebet var olacak büyük ve güçlü Türkiye'yiz." diye konuştu. ???????

Kaynak: AA

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