Okinawa'daki ABD birliği, cinayet şüphesi sonrası 1 ay sokağa çıkma yasağı ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okinawa'daki ABD birliği, cinayet şüphesi sonrası 1 ay sokağa çıkma yasağı ilan etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okinawa\'daki ABD birliği, cinayet şüphesi sonrası 1 ay sokağa çıkma yasağı ilan etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okinawa'daki ABD birliği, gasp ve cinayet şüphesiyle bir deniz piyadesinin gözaltına alınmasının ardından cuma gününden itibaren bir ay gece sokağa çıkma yasağı uygulayacağını duyurdu. ABD askeri personeli 48 saat operasyona ara verecek, üs dışı izin ve alkol yasak.

TOKYO, 7 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın güneyindeki Okinawa eyaletinde konuşlu ABD birliği, bir deniz piyadesinin gasp ve cinayet şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından cuma gününden itibaren bir ay süreyle gece yarısından sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

ABD Japonya Kuvvetleri Okinawa Bölge Koordinatörü Korgeneral Benjamin Watson salı günü yaptığı açıklamada, Okinawa'daki tüm ABD askeri personelinin çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren 48 saat boyunca operasyonel faaliyetlerine ara vereceğini belirterek, bu süre zarfında üs dışı serbest zamana izin verilmeyeceğini ve üs içinde veya dışında alkol tüketiminin tamamen yasaklanacağını söyledi.

Eyalet polisi, cumartesi günü Naha'daki bir otelde 39 yaşındaki Anna Yagi'yi gasp edip öldürdüğü şüphesiyle Okinawa'da görev yapan 20 yaşındaki ABD deniz piyadesi Devin Ballard'ı gözaltına almıştı.

Olay, Okinawa'da büyük tepkiye yol açtı. Geçen ay göreve başlamasından bu yana çarşamba günü ilk kez Tokyo'yu ziyaret eden Okinawa Valisi Koja Genta, Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro ile görüşerek cinayet ve soygun iddialarının ardından "köklü ve etkili" önlemler almasını istedi.

Japon hükümeti, ABD'ye sert protestolarını ileterek, soruşturma sürecinde tam işbirliği yapılması ve askeri personel için sıkı disiplin uygulanması çağrısında bulundu. Başbakan Takaiçi Sanae de olayı "dehşet verici bir suç" olarak nitelendirdi.

Japonya'da görev yapan ABD askeri personelinin cinayet, tecavüz ve hırsızlık gibi ağır suçlar da dahil olmak üzere işlediği suçlar uzun süredir ciddi endişelere yol açıyor.

Resmi istatistiklere göre 2025 yılında eyalet polisi, eyalette görev yapan ABD askeri personeli, sivil personel ve aile üyelerinin karıştığı 100'den fazla suç vakasını ele aldı. Yıllık vaka sayısının 2003'ten bu yana ilk kez 100'ü aştığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriSokağa Çıkma YasağıUluslararasıGüvenlikCinayetGüncelDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
Soner Olgun entübe edildi Soner Olgun entübe edildi
12:40
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
12:38
Cemil Tugay’dan ilk sözler Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
12:25
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
11:38
AK Parti’de tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
11:30
Polisimizi şehit eden zanlı öldü Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
11:26
PKK silahları tamamen bırakıyor DEM Partili Bakırhan tarih verdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi
10:44
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti
Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 13:02:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Okinawa'daki ABD birliği, cinayet şüphesi sonrası 1 ay sokağa çıkma yasağı ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei