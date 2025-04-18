Oktay, Önder\'i Hastanede Ziyaret Etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Oktay, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ndeki ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Önder'in ailesinden ve doktorlardan gerekli bilgileri almak için ziyarette bulunduğunu söyledi.

Sırrı Süreyya Önder'in durumunun stabil olduğunu, gereken her şeyin yapıldığını kaydeden Oktay, onun şahsında aslında Türkiye'de bir birlik, beraberlik ve dayanışmanın örneğini gördüklerini dile getirdi.

Oktay, farklılıklardan ziyade kendilerini güçlü kılan benzerliklerin ve birlikteliğin olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla bu yüzden de büyük bir anlam ifade ediyor. Türkiye'de kim bize ne yapmak isterse istesin, Türkiye'ye dönük planlar ne olursa olsun Türk milletinin en büyük özelliği birliğini, beraberliğini, dayanışmasını hiçbir zaman hiçbir şekilde bozmayacaktır, güçlenerek de devam edecektir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" diye başlayan bu çalışmaların sonuca ulaşacağını, bütün arzuların da bu yönde olduğunu aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Zaten tüm milletimizin de tüm tarafların da Sırrı Süreyya Bey'in şahsında bütünleşen bu yakın ilginin yine bir başka yansıması da aslında 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının bir an önce sonlanmasıyla ilgili arzunun ve beklentinin bir göstergesidir. Milletimiz artık 'yeter' diyor, devletimiz aynı şekilde 'yeter' diyor. Bir ve beraber olma dönemi, iç cepheyi güçlendirme dönemi. Dolayısıyla bu sorunları arkamızda bırakıp artık bir ve beraber olarak ileriye bakmamız, ileriye yürümemiz lazım. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız. Ümit ediyoruz ki Sırrı Süreyya Bey de bir an önce sağlığına tekrar kavuşur, kaldığı yerden tüm çalışmalarına devam eder."