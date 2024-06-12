Okul Gazetesi Projesi Dereceye Girenleri Ödüllendirdi - Son Dakika
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Okul Gazetesi Projesi Dereceye Girenleri Ödüllendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeni İzmir gazetesi iş birliğiyle yürütülen 'Okul Gazetesi' projesinde dereceye giren okul ve öğrenciler ödüllendirildi. Törende, farklı kategorilerde dereceye giren okullar ve öğrenciler açıklandı. Proje, gazetecilik mesleğini tanıtmak ve öğrencilerin gazetecilikle ilgili yeteneklerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

12.06.2024 16:42
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeni İzmir gazetesi iş birliğiyle yürütülen "Okul Gazetesi" projesinde dereceye giren okul ve öğrenciler ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende projede dereceye girenler açıklandı.

"Sayfa manşeti" dalında Ödemiş Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi, "köşe yazısı" dalında İzmir Atatürk Lisesi'nden Defne Kaya, "fotoğraf" dalında ise Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi birinci oldu.

Projede Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi, Bergama Bilim Sanat Merkezi ve Buca Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de ödüle layık görüldü.

-"Gazetecilik kutsal bir meslektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, projenin önemine değinerek, gazetecilik mesleğinin gerekliliğini anlattı.

Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını, ancak doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığını ifade eden Yüksel, "Gazetecilik ve habercilik mesleği de tam olarak burada devreye giriyor. Çünkü gazeteci ve habercinin en önemli görevi toplumu ve kamuoyunu doğru ve objektif bilgilendirmedir. Dolayısıyla bu meslek aslında kutsal bir meslektir. Kutsaldır çünkü gazeteci toplumsal bir bilinç oluşturur." diye konuştu.

Yüksel projeyle öğrencilerin gazetecilikle ilgili yeteneklerini sorgulamasını istediklerini, bu işe sempati duyanların bu meslekte yer almasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de projenin, öğrencilerin dinamik ve kritik öneme sahip olan gazetecilik mesleğini tanıması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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