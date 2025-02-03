Okul Güvenliği Krizi Ağır Bedellere Mal Oluyor

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(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Defalarca uyarmamıza rağmen hiçbir tedbir alınmaması nedeniyle okul kazaları, afetler, acil durumlar, iş güvenliği, trafik güvenliği, okul güvenliği ve dış alan güvenliği gibi konulardaki yetersizlikler çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin canına mal oluyor. Müfettişlik sisteminin tarumar edilmesiyle birlikte de okullarımız yeterince denetlenmiyor. Çocuklar için en güvenilir alanlardan biri olması gereken okullar, maalesef birçok kaza, yaralanma, şiddet ve ölüme sahne oluyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Okullardaki güvenlik sorunlarına dikkati çeken Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Defalarca uyarmamıza rağmen hiçbir tedbir alınmaması nedeniyle, okul kazaları, afetler, acil durumlar, iş güvenliği, trafik güvenliği, okul güvenliği ve dış alan güvenliği gibi konulardaki yetersizlikler çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin canına mal oluyor. Müfettişlik sisteminin tarumar edilmesiyle birlikte de okullarımız yeterince denetlenmiyor. Çocuklar için en güvenilir alanlardan biri olması gereken okullar, maalesef birçok kaza, yaralanma, şiddet ve ölüme sahne oluyor. Öyle ki, 2 Eylül'de birinci sınıfa başlayacak olan Miray Aslan çocuğumuz okul bahçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 16 Yaşındaki Mehmet Eren Parlak arkadaşı tarafından okulda tabanca ile vurularak öldürüldü. Sibel Turan öğretmenimiz iş güvenliği ve yeterli personel olmadığı, İbrahim Oktugan öğretmenimiz ise okul güvenliği olmadığı için hayatını kaybetti."

6 Şubat'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'ci yılı olduğunu anımsatan Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen bölgede yaşayan yurttaşlarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunları çözülmedi. Hükümet 'bir yıl içinde evlere yerleşilecek' sözünü tutmadı, halkın dörtte biri hala konteyner kentlerde yaşıyor. Yetmezmiş gibi, burada yaşayan öğretmenlerimizin borç yüzünden elektrikleri kesildi.

"Çocuklarımız okullara aç gitti, temiz suya erişemedi ve MESEM'lerde hayatlarını kaybetti"

Geçtiğimiz dönem; çocuklar, öğretmenler, yöneticiler, eğitim çalışanları, veliler kısacası eğitimin tüm paydaşları ve ülkemiz için zor bir dönem oldu. Okullar fiziki olarak eğitime uygun hale getirilmedi, temizlenemedi. Çocuklarımız nitelikli eğitim alamadı, okulların güvenliği sağlanamadı. Öğretmenlerimiz atanmadı, mülakatla mağdur edildi. Yoksulluk sınırı altında maaşlarla, can güvenliği olmadan eğitim vermeye devam etti. Çocuklarımız okullara aç gitti, temiz suya erişemedi ve MESEM'lerde hayatlarını kaybetti.

19 milyon öğrencimiz ve 1,2 milyon öğretmenimiz bu sorunlarla karşı karşıyayken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemimizin sorunlarını çözmek bir yana her geçen gün bir yeni sorun daha çıkarmakta ve hiçbir olumsuzlukta sorumluluk almayarak eğitim için beka sorunu olmaya devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanı'na sorumluluklarını ve çözülmeyi bekleyen sorunları bir kez daha hatırlatıyoruz: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı verilen, pilot çalışması bile yapılmadan okullarda uygulanmaya başlayan öğretim programlarını geri çekin. ÇEDES protokolü ile pedagojik formasyonu olmayan kişilerin okullara girmesini, çocuklarımıza uygun olmayan etkinlikler yaptırmasını engelleyin. Çocuklarımızın okullarda temiz içme suyuna erişimini sağlayın.

Bir öğün ücretsiz okul yemeği verin. Kantinlerde satılan yiyecekleri ve fiyatlarını kontrol altına alın. Asgari ücretin yarısına, yarı zamanlı çalışan temizlik personeli ile okulları temizleyemezsiniz. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için kadrolu temizlik personeli ataması yapın. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin okullardaki güvenliğini sağlayın. Her okula bir güvenlik görevlisi görevlendirin. Çocuklarımızın ucuz iş gücü olarak kullanıldığı, yaralandığı ve öldüğü MESEM programına son verin. Birleştirilmiş okul uygulaması ve ikili eğitim yüzünden çocuklarımız hem ders saatlerinden kayıp yaşıyor hem de karanlıkta okula gidip gelmek zorunda kalıyor. İkili eğitimi sonlandırın, tüm okullarda tam gün eğitime geçilmesini sağlayın.

"Özel okulları tercih etmek zorunda kalan vatandaşlarımız, fahiş ücretler ödemek zorunda bırakıldı"

Resmi okullardaki eğitimin niteliği yok edildi. Velilerimizin resmi okullara güveni kalmadı. Nitelikli eğitime ulaşmak için özel okulları tercih etmek zorunda kalan vatandaşlarımız, fahiş ücretler ödemek zorunda bırakıldı. Bu ödemeler öyle bir hal aldı ki, bir önceki eğitim yılından başlayarak yeni dönem için ailelerden milyon liraya yaklaşan paralar istendi. Çocuklarının laik, bilimsel ve nitelikli eğitim almasını isteyen; temiz bir tuvalet, kapıda bir güvenlik isteyen aileler mağdur edildi.

Bakanlığın ara sınıflardaki öğrenciler için yasal sınır üzerinde ücret uygulanmaması kararı ise maalesef şikayet üzerine ceza kesmek dışında bir yaptırımla karşılaşmadı. Ayrıca kademeler arası geçişlerde (1, 5, 9'uncu sınıf) öğrenciler için okul ücretleri artışına sınır getirilmemesi, bir sonraki yıl ailelerin ne yaşayacağını belirsiz hale getirdi. Ayrıca ailelerden; servis, yemek, kitap, ek ders, kıyafet gibi eğitim dışı hizmetler için fahiş ücretler talep edilmeye devam etti. Bu yaşananların yanında özel okullardaki öğretmenlerimiz ise hala düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. Özel okullarda yaşanan bu durum üzerine bu hafta Meclis'te bir araştırma önergesi veriyoruz. Devlet okullarında yaşanan sorunlar yüzünden özel okullara mecbur bırakılan velilere dayatılan fahiş ücretleri denetleyin, kontrol altına alın.

"Bakanlığa görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz"

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının ikinci dönemine başlarken çözülmeyi bekleyen bu ve benzeri çok sayıda sorun var ancak sorumluluk alan ve çözüm üreten yok. CHP olarak tüm çocuklarımızın laik, bilimsel, kamusal, parasız ve eşit eğitim hakkı için, hem görevde olan hem atama bekleyen öğretmenlerimizin hakları için, çocuklarımızın nitelikli eğitim alabilmesi için maddi ve manevi olarak yıpranan velilerimiz için çalışmaya ve mücadele etmeye, tüm bu sorunları gündeme getirmeye, Bakanlığa görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz."