Okul Kapıları Atatürk ve Aşık Veysel ile Süsleniyor

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü Köyü Ortaokulu'nun sınıf kapıları Atatürk ve Aşık Veysel resimleriyle kaplandı.

Okul müdürü Köksal Coşgun, AA muhabirine, idareci ve öğretmenler olarak okulda farkındalık yaratmak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

Öğretmen Kübra Doğan koordinesinde sınıf kapılarına Atatürk ve Aşık Veysel'in resimleri ile anlamlı sözlerini içeren yazılarla kaplattıklarını belirten Çoşgun, emeği geçenlere teşekkür ederek, bu çalışmayla okulun güzel bir görsellik kazandığını ifade etti.