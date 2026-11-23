Antalya'nın Alanya ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada üniversite öğrencisi Hamit Ökten (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Türkçe öğretmeni Yasin Demir'in (42) görev yaptığı okulda anma töreni düzenlendi.

Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde, 21 Kasım'da saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri Hamit Ökten ile K.G. (20), motosikletle kaldırımdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada iki öğrenci ile karşılarına çıkan Yasin Demir ve arkadaşı S.K. (58) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamit Ökten, Yasin Demir'i karın ve boyun bölgesinden bıçakladı. Hamit Ökten ile K.G., 01 ATA 379 plakalı motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hamit Ökten ve K.G.'yi saklandıkları adreste yakaladı. Şüphelilerden Hamit Ökten tutuklandı, K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÖĞRETMENİMİZ O SINIFA BİR DAHA GİREMEYECEK'

Ara tatilin ardından ilk ders zilinin çaldığı gün, öğretmen Yasin Demir için görev yaptığı Avsallar 100'üncü Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda anma töreni düzenlendi. Törene öğretmenler, öğrenciler ve eğitim camiası katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, törendeki konuşmasında acının tarif edilemez olduğunu söyleyerek, "Bugün burada kelimelerin boğazımızda düğümlendiği, konuşmanın bile ağır geldiği son derece acı bir olayın ardından bir araya geldik. Türkçe öğretmenimiz Yasin Demir'i, günlük hayatını sürdürdüğü sırada uğradığı saldırı sonucu kaybettik. Bir insanın, bir öğretmenin hiçbir suçu yokken hayattan koparılması hepimizi derinden sarstı. Yasin öğretmenimiz belki o gün okulunda öğrencilerini düşünüyordu. Belki anlatacağı dersin hazırlığını yapıyordu ancak artık aramızda değil. İlk dersinin olduğu sınıfın kapısı açılacak, öğrencilerimiz sıralarına oturacak ama Yasin öğretmenimiz o sınıfa bir daha giremeyecek. Bir öğretmenin yokluğu sadece boş kalan bir kürsü değildir. Bir öğretmenin yokluğu, yarım kalan bir ders, cevapsız kalan bir soru ve öğrencisinin içinde ömür boyu taşıyacağı bir özlemdir" dedi. Yasin Demir'in meslektaşları ile öğrencileri de törende üzüntü yaşadı.

Öte yandan, Yasin Demir, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde memleketi Erzincan'daki Merkez Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.