Olympos'taki Kadir'in Ağaç Evleri yangında kül oldu - Son Dakika
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Olympos'taki Kadir'in Ağaç Evleri yangında kül oldu

Antalya'nın ünlü tatil merkezi Olympos'ta bulunan 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisi, dün gece çıkan yangında tamamen yanarak kül oldu. Yangın, 2007 yılında da yaşanan bir yangın sonucunda tesisin yeniden inşa edildiği ağaç evlere zarar verdi. Yangın sonucunda can kaybı yaşanmazken, tesisin sahibi Kadir Kaya büyük şaşkınlık yaşadı.

11.06.2024 09:15
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ANTALYA'nın ünlü tatil merkezi Olympos'ta Milli Park içindeki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisi, dün gece çıkan yangında kül oldu. Ağaç evler, 2007 yılındaki yangında da yanmış ve yeniden inşa edilmişti.

Antalya'yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olimpos'ta turizmi başlatan Kadir'in Ağaç Evleri'nde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen 200 yataklı tesisteki yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi. Tesisin sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı.

YANGIN VE SEL ATLATMIŞTI

Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı. O dönem tesis tamamen yanmıştı. Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı. 2009 yılında ise Kumluca Olympos'ta yaşanan sel felaketinde de Kadir'in Ağaç Evleri zarar görmüştü. Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti. Daha önce TNT Dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilen Kadir'in Ağaç Evleri tüm dünyada tanınıyordu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Olympos'taki Kadir'in Ağaç Evleri yangında kül oldu - Son Dakika

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