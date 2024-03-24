AK Parti Sözcüsü: CHP\'de kendi adaylarını bilmeyen bir genel başkan var

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'de kendi adaylarının kim olduğunu bilmeyen bir genel başkan var. Muhtemelen o adayları da belediye başkan adayı oldukları illere koysanız yollarını bulamazlar." dedi.

Çelik, Cumhur İttifakı tarafından merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde düzenlenen "Şehir Buluşması" programına katıldı.

Buradaki konuşmasında 31 Mart'taki yerel seçime az süre kaldığını belirten Çelik, Cumhur İttifakı'nı sandıklarda zaferle buluşturacaklarını söyledi.

Çelik, gençliğin, demokrasi ve özgürlükle anılması gerektiğini işaret ederek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Türkiye'de gençler bir darbe yapsa ben o darbeye teslim olurum' diyor. Gençliği anmak için aklına gelen tek şey, gençlerle darbeyi yan yana anmak. İşte bizim mücadele ettiğimiz, karşımıza aldığımız zihniyet budur." diye konuştu.

Darbe zihniyetinin karşısında olmayı sürdüreceklerini dile getiren Çelik, "Vesayetle Türkiye'nin demokrasisini ve özgürlük düzenini bozmak isteyenlere, birlik ve beraberliğimize göz dikenlere her seçimde ders verdik, vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Bunların demokrasiyle arasında doku uyuşmazlığı var"

Çelik, Gazze'nin insani bir mesele olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kendi topraklarını, evlatlarını korumak için mücadele edenler Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi asla terörist olarak yaftalanamazlar. Onlar vatanlarını koruyor. Türk siyasetinde terör örgütü diyen bir kişi çıktı o da yine CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Gazze'de çocukları ve kadınları öldürenlere söyleyecekleri sözü Filistinlilere söylüyorlar çünkü bunların siyasi pusulası, demokratik istikameti yok. Bunların demokrasiyle arasında doku uyuşmazlığı var. Demokrasiyi gördükleri zaman bunların bağışıklık sistemi çöker."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bir tanıtım toplantısında belediye başkan adaylarını karıştırdığını anlatan Çelik, "CHP'de kendi adaylarının kim olduğunu bilmeyen bir genel başkan var. Muhtemelen o adayları da belediye başkan adayı oldukları illere koysanız yollarını bulamazlar. Şimdi daha vahim bir aşamaya geçtiler. Kampanyanın başlangıcında 'A adayını tanıtıyorum' diyerek 'B adayını' tanıyordu. Şimdi anons ederken 'A adayımızı tanıtıyorum' diyor, sahnede kimse yok. Bağırıyor, 'İlçe başkanımız, adayımız nerede? diyor. Bağırdığı yerde kendi adayını, teşkilatını bulamayan bir genel başkan ve CHP yönetimi var. Bunların eline fırsat geçse Türkiye'yi karanlığa boğarlar. Gençlerle darbeyi yan yana anan cümleler kuranlar Türkiye'nin demokrasisine, kazanımlarına kötülük yaparlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, seçimlerin, ülkedeki demokrasiyi büyütmek ve eser siyasetine ivme kazandırmak için fırsat olduğunu söyledi.

Seçim sürecinde muhalefette umut olmadığının görüldüğünü belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Muhalefette siyaset, ülkeye kazandıracakları bir şey yok. Vahim olan şudur; yolları ayrılabilir, ayrı yerlere gidebilirler. 'Altılı, yedili masa' diye yola çıkanlar, bugün birbirlerine 'hain' deme aşamasına geldiler." diye konuştu.

Çelik, belediye başkan adaylarının seçilmeleri halinde vatandaşlarla bir arada olacağını kaydetti.

Programa, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu, Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar ve Sarıçam Belediye Başkan adayı Bilal Uludağ da katıldı.