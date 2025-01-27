Ömer Çelik: "Hiçbir Şekilde Biz Bu Meselenin Örtülü Kalmasına Müsaade Etmeyeceğiz"

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(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili "Sorumluluğu olanların tespit edilmesi önceliğimiz" diyen Çelik, "Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlusu olanların cezasını çekmesi, bütün tablonun açığa çıkmasıyla birlikte gerçekleşecektir." şekilde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası konuştu. Çelik gündemine Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangını ile başladı. Yangında can verenler için rahmet dileyen Çelik, olayın ülkede milli yas ilan edilecek kadar büyük bir acı olduğunu belirtti.

Yangının arkasındaki sebeplerin ve sorumluların tespitine öncelik verdiklerini vurgulayan Çelik konuşmasında şunları söyledi:

"6 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen adli soruşturma var, 2 mülkiye baş müfettişi görevlendirilmiş durumda, 4 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tabii adli yargı sürecinin temel çerçevesini oluşturacak bilirkişilerin yaptığı çalışma da uzman bilirkişiler tarafından titizlikle yerine getiriliyor ve sürdürülüyor. Hiçbir şekilde biz bu meselenin örtülü kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Her ne olursa olsun tüm boyutlarıyla açığa çıkması için yüksek bir irade kullanacağız. Cumhurbaşkanımız da zaten MKYK'nın başlangıç kısmında yaptığı konuşmada bunu net bir şekilde belirtti. Burada gerçekten hakkaniyetli, gerçeğin tam ortaya çıkmasına odaklanmış ve şeffaf bir şekilde bütün sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bir sürecin yürümesine katkı sağlayacağız. Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlu olanların cezasını çekmesi için bütün tablonun açığa çıkmasıyla birlikte gerçekleşecektir.

Hakkari Yüksekova'da 12 yaşındaki Eslem Teker'in sahipsiz köpek sürüsü tarafından saldırıya uğraması sonucunda can verdiğini anımasatan Çelik, belediyelerin yasal düzenlemeleri yerine getirmesi ve tedbirler almasının takipçisi olacaklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz, bu manzaraların ortaya çıkmaması için burada herhangi bir şekilde benzer tabloların yaşanmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık. Fakat vatandaşlarımıza arz etmek isterim ki vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz. Bu sebeple bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için, gereken bütün tedbirlerin alınması için, bütün irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun, bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşmamız, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz.

DEM Parti İmralı Heyeti ile PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan arasında yapılan görüşmelere ilişkin yöneltilen soruyu cevaplayan Çelik konuşmasını şöyle tamamladı:

Bundan sonrasında beklenen terör örgütünün tasfiye edilmesiyle ilgili çağrı ortaya çıkması. Burada bu ziyaret trafiği bittikten sonra gelinen noktada bir an evvel terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakmasıyla ilgili çağrının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu meseleye bizim bakışımız yani herhangi bir şekilde bir pazarlık süreci değil. Herhangi bir şekilde bir al-ver süreci değil. Devletin temel niteliklerinden taviz verilecek bir süreç değil. Burada açık bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli de 'Terörsüz Türkiye hedefi' dediler. Bugün Baas rejiminden kalan tek artık bir mikro Baas modeli işte bu YPG/PYD modelidir. Aslında YPG/PYD'ye baktığınızda, oradaki PKK yapılanmasına baktığınızda bu Baas döneminden kalan son artıktır, son izidir. Orada kurdukları yapı da böyledir. Bizim şehit ailelerine olan hürmetimizle kimse yarışamaz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak şehit ailelerini incitecek, üzecek bir adımın içerisinde de olmayacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1 Şubat'ta İzmir, 7 Şubat'ta ise İstanbul il kongrelerini yapacaklarını belirterek, "23 Şubat'ta Ankara'da Büyük Kongremizi gerçekleştirerek, bu süreci tamamlamış olacağız." dedi.