Ömer Fethi Gürer: İcra Dairelerine Ocakta 866 Bin Yeni Dosya Geldi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "İcra dairelerine 1–31 Ocak 2026 günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında (10 bin adet) artarak 866 bine yükseldi" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkede ekonomik sorunların geniş kesimleri olumsuz etkilemeye devam ettiğini ve bu sorunların haftalık verilere de yansıdığını söyledi.

Gürer, "işi tıkırında olan mutlu azınlık" ile yoksulluk yaşayan milyonlar arasındaki dengesizliğe dikkati çekerek, "Orta direk"in mutlu azınlığın yanına erişme uğraşı içinde yoksulluğun önemli ölçüde arttığını belirtti.

Sıkı para politikası ve faizin yarattığı uygulamalarda kazanan bir kesimin de bankalar olduğunu ifade eden Gürer, sanayici konkordato ilan edip farklı işyerlerinde işi yavaşlatma ya da durdurma noktasına gelmişken bankaların ciddi kar etmelerinin, sistemin üretimden çok para üzerinde döndüğünü gösterdiğini söyledi.Bakanlardan 1,2 trilyon lira karCHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2024 yılına göre bankaların brüt karının 2025 yılında yüzde 54,4 oranında artarak 1,2 trilyon lirayla tamamlandığını belirtti. Gürer, şu ifadeleri kullandı: "Bankacılık sektörünün vergi sonrası net karı, 2024 yılına göre yüzde 42,7 artarak 940,2 milyar lira oldu. Bu dönemde özel bankaların net karı yüzde 34,1 artarak 557,6 milyar liraya çıkarken, kamu bankalarının net karı ise yüzde 57,4 artarak 382,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Vatandaş cephesinde baskı altında olan çiftçi ve esnaf, bankalara olan kredi borçlarını ödemede zorluk yaşadığı için icralık oldu. Parayı veren zenginleşirken, alan ise geri ödeyemediği için borçlanan ve yoksullaşan oldu.Bu süreçte vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 16–23 Ocak haftasında 66,5 milyar lira artarak 5 trilyon 973 milyar liraya kadar yükseldi. Söz konusu haftada 29,2 milyar lira artan bireysel kredi borçları 3 trilyon 93 milyar liraya yükseldi. Kredi kartı borç bakiyesi ise 37,3 milyar lira artarak 2 trilyon 880 milyar liraya çıktı.Merkez Bankası'nın verilerine göre, Eylül 2025 itibarıyla vatandaşların varlık yönetim şirketlerine 101 milyar lira borcu bulunuyor. Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarla birlikte vatandaşın toplam finansal borcu 6,1 trilyon lirayı buluyor. Borçsuz yaşam zorlaştı. İşçi, çiftçi, esnaf, emekli ve hatta bir kısım sanayici aynı anda ekonomik sorunlarla zor bir süreç yaşıyor. Yokluk ve yoksulluk yaygınlaşıyor. Milyonlarca yurttaş devlet ve belediye yardımlarıyla yaşamaya çalışırken, geniş kesimlerde geçim sıkıntısı azalmadan devam ediyor."

Gürer, ekonomide oluşan sorunların iktidar tarafından sürekli benzer açıklamalarla "yokmuş" gibi gösterildiğini belirterek, haftalık resmi verilerde artan borçlanmalar ve geri ödemelerde yaşanan sorunların açıkça görüldüğünü ifade etti. Gürer, yeni bir sürecin; üretimi artırmak, iş alanlarını daha fazla katma değerli üretime yöneltmek ve AR-GE çalışmalarını daha çok önemsemekle birlikte, emekli ve çalışanların yaşam kalitesini artırıcı ücretler ile israfı önleyecek tedbirlerle sağlanabileceğini söyledi.

Gürer, "KOBİ'lerin bankacılık sistemine olan kredi borçları, 2025 yılının tamamında 2 trilyon lira artarak 6,4 trilyon liraya kadar yükseldi. Sektörün vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alınan kredi borçları ise 113 milyar liralık artışla 200,5 milyar liraya kadar çıktı" dedi.

"Tarımda borçlanmada rekor"

Gürer, tarım kesiminin zirai don ve kuraklık ile yapısal sorunlar nedeniyle daraldığını, sürecin ise ithalatla yönetilmeye çalışıldığını söyledi. Gürer, şunları kaydetti:

"Üreten ve tüketen aynı anda kaybederken, aracı ve ithalatçıların kazandığı bir düzen sürüyor. Tarım sektörünün bankacılık sistemine olan kredi borçları 371 milyar liralık artışla 1 trilyon 239 milyar liraya yükseldi. Bu kredinin 982 milyar liralık kısmı kamu bankaları, 257,3 milyar liralık kısmı ise özel bankalar tarafından kullandırıldı. Tarım sektörünün vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alınan kredi borçları da geçen yıl 3,6 milyar liradan 14,8 milyar liraya kadar yükseldi."

Gürer, tarım sektörünün bankalar dışında da borçlanarak üretimi sürdürmeye çalıştığını dile getirerek, "Daralan çiftçi; gübre, mazot, yem gibi ürünleri esnaftan hasat dönemine borçlanarak alıyor ve yüksek faizle ödemek zorunda kalıyor. Bu yolla çiftçilik ve hayvancılık yapmaya çalışıyor. 2026 yılında başlayan 'sigorta borcun varsa öde, yoksa sübvansiyonlu kredi yok' uygulaması da çiftçi, besici ve esnafın belini büktü. Bu uygulama, piyasada daha yüksek faizle borçlanmaya da vesile oluyor. Çiftçi tam da ekim döneminde tohum, gübre ve mazot alımında sıkıntıya düştü. Borç dahi şarta bağlandı. Banka alacağına bakıyor; çiftçi ise nasıl üretip ayakta kalırım diye düşünüyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürer, "Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edemediği için icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı alacakları, bir haftada 2,8 milyar lira daha artarak 23 Ocak itibarıyla 257,6 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolündeki borçların tamamının bankalar tarafından satılan batık krediler olduğu dikkate alındığında, sistemdeki batık bireysel kredi ve kredi kartı borçları 359 milyar lirayı buldu" dedi.

Vatandaşlardan bankalara 1,2 trilyon lira faiz

Gürer, "Vatandaşlar, bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankalara 2025 yılında 1 trilyon 222 milyar lirayla rekor düzeyde faiz ödedi. 2025 yılında vatandaşlar, bireysel kredi borçları için bankalara 720 milyar lira, kredi kartı borçları için de 502,3 milyar lira faiz ödemesi yaptı. Vatandaşın faiz yükü, 2024 yılına göre yüzde 42,7 oranında büyüdü. Bankalara borçlu vatandaşların faiz yükü, son dört yılda 6 kattan fazla arttı. 2022 yılında 186 milyar lira olan vatandaşların bankalara ödediği faiz, 2023 yılında 378 milyar, 2024 yılında da 875,7 milyar liraya çıktı" şeklinde konuştu.

İcra dairelerine ocakta 866 bin yeni dosya geldi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, farklı dönemlerde silinerek kaldırılan icra dosya sayılarının da gündemden düşmediğini söyledi. Evdeki eşyadan tarlaya, traktörden hayvana vatandaşın elinde ne varsa icra yoluyla alındığını savunan Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"İcra dairelerine 1–31 Ocak 2026 günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında (10 bin adet) artarak 866 bine yükseldi. İcra dairelerine Ocak 2025'te 856 bin yeni dosya gelmişti. Bu dönemde 721 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Sonuçlanan dosya sayısı, 2025 yılına göre 95 bin adet azaldı. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı, 31 Ocak itibarıyla 24 milyon 140 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 844 bin adet arttı."