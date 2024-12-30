Omurilik Felciyle Hayata Tutanan Milli Basketbolcu Ebubekir Yıldırım'ın Hikayesi - Son Dakika
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Omurilik Felciyle Hayata Tutanan Milli Basketbolcu Ebubekir Yıldırım'ın Hikayesi

Omurilik Felciyle Hayata Tutanan Milli Basketbolcu Ebubekir Yıldırım\'ın Hikayesi

16 aylıkken geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan Ebubekir Yıldırım, basketbol sayesinde hayatına devam ediyor. 10 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri Engelliler Basketbol Takımı'nda oynayan Yıldırım, milli takım formasını giyerek Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Basketbolun kendisine hayat verdiğini belirten Yıldırım, sporun önemine vurgu yaptı.

30.12.2024 12:24  Güncelleme: 12:31
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ANKARA'da 16 aylıkken evinin önünde kamyon çarpması sonucu omurilik felci (parapleji) geçiren Ebubekir Yıldırım (26), Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken tanıştığı basketbolla hayata tutundu. 10 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Basketbol Takımı'nda basketbol oynayan, aynı zamanda milli takım forması da giyen Yıldırım, "Burası bana bir hayat verdi, ikinci evim" dedi.

Haymana ilçesinde 1998 yılında doğan Ebubekir Yıldırım, 16 aylıkken evinin önünde kamyon çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sırasında dalağı ve karaciğeri de zarar gören Yıldırım, hastanede tedaviye alındı. Kazaya bağlı olarak omurilik felci geçiren Ebubekir Yıldırım, yaklaşık 10 yıl süren tedavi sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 2015 yılında Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Basketbol Takımı ile tanışan Yıldırım, takımın en genç oyuncularından biri oldu. 10 yıldır takımda yer alan ve Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi mezunu olan Ebubekir Yıldırım, 2018 yılında milli takım forması giyerek, Türkiye U22 tekerlekli sandalye basketbol takımıyla Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

'HER ZAMAN SPORUN İÇİNDE OLMAK İSTİYORUM'

Milli oyuncu Yıldırım, kaza sonrası Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki tedavi sürecinde kendisiyle barıştığını ve basketbolla tanıştığını anlatarak, "Burada benim gibi engelli olan abilerim ve kardeşlerim, engelli olmanın insani bir durum olduğunu gösterdiler bana. Başladıktan 6 ay sonra 1'inci Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e çıktık. Ardından 2016'da ilk önce U19 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımına çağrıldım. Ardından U22 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımına çağrıldım. Türk Silahlı Kuvvetleri Basketbol Takımı ile beraber 2016'da Bosna Hersek'te düzenlenen Challenge Cup'ta Avrupa 3'üncüsü olduk. Ardından 2017 Ocak'ta U22 milli takımıyla beraber ilk Avrupa şampiyonluğumuzu aldık. Dünya 2'ncisi olduk. 2018'de üst üste ikinci kez, Avrupa şampiyonluğumuzu aldık İtalya'da. Spor benim için aslında hayatın tamamı olabilir. Hayatın her alanına koyabileceğim, hayat kalitemi yükseltebilecek, spor sadece bir rehabilite etme aracı değil, aynı zamanda amaç olan bir kavram. Her zaman sporcu olmak istiyorum, her zaman sporun içinde olmak istiyordum" diye konuştu.

'MİLLİ TAKIMDA OLMAK İNSANA AĞIRLIK KATIYOR'

Basketbol ile hayatının değiştiğini anlatan Yıldırım, "Türk Silahlı Kuvvetleri ismi altındayız ve bu çok değerli. Takımda gazi ağabeylerimiz var. Onların ağırlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağırlığı ve o formanın ağırlığı her daim üzerimizde. Bu kulübe hizmet etmek büyük bir şereftir. Belki asker değilim ama asker gibi takımın çıkarları, ülkenin çıkarları için hizmet ediyorum. Bu çok büyük bir onur. Bundan dolayı inanılmaz gurur duyuyorum. Burası bana bir hayat verdi, ikinci evim. Milli takımda olmak da insana bir ağırlık katıyor. Sorumluluk bilincinin sadece kendisine, takımına değil; ülkesine olduğunu gösteriyor. Milli takım bana ülkemi temsil etme fırsatı verdi. Az da olsa ülkeme bir katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Omurilik Felciyle Hayata Tutanan Milli Basketbolcu Ebubekir Yıldırım'ın Hikayesi - Son Dakika

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