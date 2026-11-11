Önder Aksakal\'dan Diyarbakır’da “Terörsüz Türkiye” mesajı: “Ülkemizin toprak bütünlüğü ve devletin birliği tartışmaya açık değildir”

(DİYARBAKIR) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyarbakır'da "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkan yaptığı açıklamada, "Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle ve diğer bütün vatandaşlarıyla hepimiz bu ülkenin eşit ve onurlu yurttaşlarıyız. Ülkemizin toprak bütünlüğü, milli egemenliği ve devletin birliği tartışmaya açık değildir ve olmamalıdır" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Demokratik Sol Partisi (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin konuşan Aksakal, sürece destek verdiklerini söyledi. Terörün, şiddetin, çatışmanın toplumsal ekonomik ve insani sonuçlarını en ağır biçimde yaşayan şehirlerin başında Diyarbakır geldiğini söyleyen Aksakal, "Yıllarca bu ülkenin evlatları hayatlarını kaybetti. Anneler evlatlarını kaybettiği gençler hayatlarının en güzel yıllarını korku ve güvensizlik içinde geçirmek zorunda kaldı. Bölgenin ekonomik gelişimi sekteye uğradı. Yatırımlar, üretim ve istihdam bundan olumsuz etkilendi. Artık bu acıların sona ermesini istiyoruz. Demokratik Sol Parti olarak Terörsüz Türkiye hedefini önemsiyoruz. Ancak şunun altını özellikle çizmek isterim. Terörsüz Türkiye yalnızca silahların susması değildir, Terörsüz Türkiye aynı zamanda insanların kendilerini güvende, özgür, eşit ve adalet karşısında güvencede hissettikleri bir Türkiye'dir. Silahın yerini siyaset, şiddetin yerini hukuk, düşmanlığın yerini kardeşlik almalıdır" diye konuştu.

"HİÇBİR ÖRGÜT, HİÇBİR SİLAHLI YAPI MİLLET ADINA KARAR VERME YETKİSİNE DE SAHİP DEĞİLDİR"

Bu sürecin başarıya ulaşması için üç temel ilkeye de ihtiyacın olduğunu dile getiren Aksakal, şöyle devam etti:

"Birinci ilke Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter devlet yapısı ve anayasal düzeni tartışma konusu yapılamaz, yapılmamalıdır. Günümüzde yaşanan bölgesel çatışmaların temelinde küresel emperyalizmin ulus devletleri yok etme stratejisi kapsamında yeniden sınırların çizilmesi bölgede yaşayan milletlerin bir arada yaşama ortamlarının yok edilmesi demografik yapılarının ve kültürel değerlerinin dejenere edilmesi planlarının boşa çıkarılması elzemdir. Türkiye Cumhuriyeti bu toprakları yeniden vatan yapan şehitlerimizin bizlere emaneti olarak görülmeli değerlendirilmeli ve hepimizin ortak devleti olarak içselleştirilmelidir. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle ve diğer bütün vatandaşlarıyla hepimiz bu ülkenin eşit ve onurlu yurttaşlarıyız. Ülkemizin toprak bütünlüğü, milli egemenliği ve devletin birliği tartışmaya açık değildir ve olmamalıdır. Ancak bu birlik vatandaşların hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesiyle güçlenir. İkinci ilke terör örgütü silahlarını tamamen bırakmalı. Fesih ve silahsızlanma süreci somut ve doğrulanabilir biçimde en kısa zamanda artık tamamlanmalıdır. Silahların gölgesinde demokratik siyaset olmaz. Hiçbir örgüt, hiçbir silahlı yapı millet adına karar verme yetkisine de sahip değildir. Türkiye'nin geleceği silahlı örgütlerin değil millet iradesinin ve demokratik kurumların elinde olmalıdır. Bu süreçte güvenlik kurumlarının doğrulama ve denetim mekanizmaları titizlikle işletilmeli, yasal düzenlemeler hukuk devleti ilkelerine uygun biçimde uygulanmalıdır."

"BİR TARAFTA GÜVENLİK, DİĞER TARAFTA DEMOKRASİ VARMIŞ GİBİ BİR ANLAYIŞ DA DOĞRU DEĞİLDİR"

Üçüncü ilkenin ise toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için demokrasi, adalet ve eşit vatandaşlık kavramları geliştirilmeli ve güçlendirilmesi gerektiğini bildiren Aksakal, "Vatandaşlarımızın kendilerini devletin eşit ve değerli bir parçası olarak hissetmesi gerekir. Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, yerel demokrasinin güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerine eşit erişim bu sürecin ayrılmaz parçalarıdır. Terörün sona ermesi kadar terörü besleyen sosyal ve ekonomik koşulların da ortadan kaldırılması önemlidir. Biz Demokratik Sol Parti olarak şuna inanıyoruz. Bir tarafta güvenlik, diğer tarafta demokrasi varmış gibi bir anlayış da doğru değildir. Güvenlik ve demokrasi birbirinin alternatifi değil birbirini tamamlayan iki temel değerdir" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TÜRK MİLLETİNİN ORTAK ÖZLEMDİR"

Terörsüz Türkiye süreci siyasi hesapların üzerinde tutulması gerektiğini bildiren Aksakal, "Şeffaf, kararlı denetlenebilir ve toplumsal mutabakata dayalı biçimde yürütülmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konudaki sorumluluğu büyüktür. Sürecin yalnızca yürütme organının değil millet iradesinin temsil edildiği parlamentonun da denetiminde ve demokratik katılımıyla ilerlemesi gerekir. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum bu ülkede anaların gözyaşlarının rengi yoktur. Diyarbakır'da ağlayan annenin acısıyla Edirne'de, İzmir'de, Trabzon'da ağlayanın annenin acısı aynıdır. Bizim hedefimiz hiçbir annenin evladının tabutuna sarılmadığı hiçbir gencin eline silah almadığı hiçbir ailenin korkuyla yaşamadığı bir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye Türk milletinin ortak özlemdir. Bu özlem hiçbir siyasi partinin de tek elinde değildir" şeklinde konuştu.