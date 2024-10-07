Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci toplulukları Filistin'e destek yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci toplulukları Filistin'e destek yürüyüşü yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci toplulukları Filistin\'e destek yürüyüşü yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrenci toplulukları, İsrail'in Filistin'i işgalinin birinci yılında Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

07.10.2024 15:17
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrenci toplulukları, İsrail'in Filistin'i işgalinin birinci yılında Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

OMÜ Yaşam Merkezi önünde toplanan öğrenci ve gönüllüler, Kampüs Camisi'ne ellerinde Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra dövizlerle slogan atarak yürüdü.

Öğrencilere destek olmak üzere yürüyüşe katılan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Filistin'de 1 yıldır süren katliamı kınadı. Aydın, "Son rakamlara göre 17 bin çocuk katledilmiş, onları kınıyoruz ve insanlık için bu soykırımın sona ermesini diliyoruz. Üniversite bünyesinde de eğitim gören Filistinli öğrencilerimiz var, onlar nispeten daha şanslı burada oldukları için. Onlar, bir an önce bilgi ve eğitimle kendilerini yetiştirip ülkelerine destek olacaklar." dedi.

Yürüyüş sonrası öğrenci toplulukları adına basın metnini okuyan İHH Samsun Üniversiteler Başkanı Hidayet Eren Aydın, Gazze'nin 17 yıldır abluka altında olduğunu ve son 1 yıldır soykırım niteliğinde saldırılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

İsrail'in sadece Filistin halkını değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri de katlettiğini söyleyen Aydın, "Netenyahu bir katildir. Bizler bütün dünyadan gençler olarak her katil gibi onun da cezasını alabilmesi için tam bir yıldır direnişimizi sürdürüyoruz. Kanlı ellerini özgür Filistin halkının üzerinden çekene kadar da tüm dünyayı rahatsız etmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz bir yıl boyunca yapılan maddi ve manevi boykotlar, ciddi sonuçlar doğurmuştur. Dünya genelinde bütün vicdan ve akıl sahipleri, siyonistleri ve siyonist düşünceyi her alanda boykot etmiştir. Aksa Tufanı'nın 365'inci gününde bizler İsmail Heniyye'yi ve bu uğurda şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampüs Cami imamı Recep Çaylan'ın duasının ardından sonra program sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci toplulukları Filistin'e destek yürüyüşü yaptı - Son Dakika

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