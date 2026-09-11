OpenAI, yapay zekanın 88 saatte 2,7 milyon mesajlaştığını iddia etti

Yapay zeka şirketi OpenAI'ın, modern matematiğin en büyük çözümsüz bilmecelerinden biri sayılan "Navier-Stokes varoluş ve pürüzsüzlük" problemini yapay zeka desteğiyle çözdüğünü ileri sürmesi, teknolojinin geleceğine ve insanlığa yönelik risklerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Şirketin yayımladığı araştırma raporuna göre, geliştirilen ileri düzey akıl yürütme modelleri, 19. yüzyıldan bu yana sıvı ve gazların hareketini modellemede kullanılan ancak üç boyutlu uzayda her zaman düzgün ve kesintisiz çözümler üretip üretmediği kanıtlanamayan Navier-Stokes denklemleri üzerinde kapsamlı bir analitik haritalama gerçekleştirdi.

Araştırmada dikkati çeken bir konu da sürecin arka planında devasa bir hesaplama kapasitesi oluşturması. Yapay zeka araçlarının (agent) 88 saat süren işlem boyunca kendi aralarında yaklaşık 2,7 milyon mesajlaşma gerçekleştirdiği ve sürecin sonunda 130 milyar "token"lık (bilgi parçacığı) bir çıktı ürettiği bildirildi.

Modelin akışkan dinamiklerindeki olası "tekillikleri" (çözümün sonsuza gittiği veya patladığı noktalar) incelemek üzere milyonlarca teorik varyasyonu taradığı belirtilen raporda, geleneksel nümerik simülasyonların tıkandığı kritik sınır koşullarında yeni matematiksel ispat yolları ve analitik ara adımlar önerdiği aktarıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen OpenAI araştırma ekibi, yapay zekanın sunduğu çerçevenin doğrudan "nihai bir ispat" iddiası taşımadığını ancak Clay Matematik Enstitüsü'nün milenyum ödüllü problemleri arasında yer alan bu sorunun analitik çözümü için insanoğlunun on yıllardır erişemediği yeni bir teorik zemin sunduğunu vurguladı.

Modelin geliştirdiği yaklaşımın doğrulanması ihtimaline değinilen raporda, bunun sadece teorik matematikte değil; iklim modellemeleri, hava tahminleri, havacılık aerodinamiği ve damar içi kan akışı gibi doğrudan akışkanlar mekaniğine dayanan sayısız mühendislik alanında devrim niteliğinde sonuçlar doğurabileceği kaydedildi.

Çözüm bekleyen asırlık bilmeceler: "Milenyum Problemleri"

Öte yandan, Navier-Stokes denklemleriyle yeniden gündeme gelen teorik matematik dünyasında, çözülmesi halinde bilimin ve teknolojinin seyrini değiştirecek çok sayıda küresel problem bulunuyor.

Clay Matematik Enstitüsü tarafından 2000 yılında belirlenen ve her birinin çözümüne 1 milyon dolar ödül konulan 7 "Milenyum Problemi"nden yalnızca "Poincare Sanısı", matematikçi Grigori Perelman tarafından 2003 yılında çözüme kavuşturulmuştu. Geriye kalan problemler ise halen araştırmacıların önünde aşılması güç birer engel olarak duruyor.

Bu bilmecelerin başında bilgisayar bilimi ve kriptografinin temelini oluşturan "P ve NP Problemi" geliyor. "Doğrulanması kolay olan bir problemin çözülmesi de kolay mıdır?" sorusuna yanıt arayan bu denklemin çözülmesi durumunda, günümüzdeki modern şifreleme ve siber güvenlik altyapılarının işlevsiz kalabileceği, lojistikten ilaç tasarımına kadar pek çok alandaki devasa optimizasyon sorunlarının ise saniyeler içinde aşılabileceği belirtiliyor.

Sayılar teorisinde 1859 yılından bu yana yanıt bekleyen "Riemann Hipotezi" ise asal sayıların sayı doğrusu üzerindeki dağılımında saklı düzeni açıklamayı amaçlıyor. Asal sayıların öngörülemez doğasını aydınlatmayı hedefleyen bu hipotezin kanıtlanmasının, kuantum fiziğinden finansal modellemelere kadar çok geniş bir alanda kırılma yaratacağı öngörülüyor.

Kuantum fiziği ile matematiğin kesişim noktasında duran "Yang-Mills ve Kütle Aralığı" problemi, temel parçacık fiziğini sağlam matematiksel temellere oturtmayı hedefliyor. Kuantum alan teorisinde parçacıkların neden pozitif bir kütleye sahip olduğunu matematiksel kesinlikle açıklamayı amaçlayan bu problem, modern fizikteki standart modelin matematiksel tutarlılığı açısından kritik önem taşıyor.

Yapay zekanın geleceği ve insanlığa olası "zararları" tartışılıyor

Axios'un yapay zekanın insanlığa "olası zararları" konulu haberinde, modellerin hızla gelişmesinin teknolojinin kontrolden çıkarak insan neslinin tükenmesine yol açabileceği yönündeki felaket senaryolarını yeniden alevlendirdiğinin altı çizildi.

2026 Uluslararası Yapay Zeka Güvenliği Raporu'na işaret edilen haberde, Claude, Grok ve ChatGPT gibi mevcut sistemlerin henüz dünyayı yok etme veya kontrolü kaybettirme kabiliyetine sahip olmadığı konusunda genel bir uzlaşı bulunduğu aktarıldı.

Buna karşın insan algısının ötesinde otonom ve kötü niyetli hareket eden bazı yapay zeka araçlarının tespit edilmesi, sistemlerin varoluşsal bir tehdide dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Araştırmacıların acil kapatma anahtarları ve biyolojik silah risklerine karşı güvenlik önlemleri geliştirmeye çalıştığı belirtilen haberde, şirketler arası ticari baskılar, açık kaynaklı modeller ve ABD-Çin rekabetinin denetimi zorlaştırdığı kaydedildi.

Haberde, nihai bir kıyamet ihtimalini tam hesaplamanın mümkün olmadığı, ancak bilim insanlarının bu riskin gerçekliğine karşı giderek daha fazla alarm verdiği vurgulandı.

"Problemlerin çözülememesi matematiksel araçların sınırlarına dayanılmış olmasından kaynaklanıyor"

Hacettepe Üniversitesi Matematik bölümünden Prof. Dr. Şenol Dost, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Milenyum Problemleri'nin güçlüğünün yalnızca karmaşık hesaplamalar gerektirmesinden kaynaklanmadığını, bu soruların her birinin matematiğin temel kavramları arasındaki derin gerilimleri görünür kıldığını söyledi.

Mevcut matematiksel araçların bazı özel durumları çözebildiğini ancak tüm olasılıkları kapsayan genel ispatlar üretmeye yetmediğine dikkat çeken Dost, "Çoğu zaman sorun bilinen teknikleri daha uzun veya daha hızlı uygulamak değil, henüz bulunmamış yeni bir düşünme biçimine ihtiyaç duyulmasıdır. Bu problemlerin yıllarca çözülememesi matematikçilerin çaba göstermemesinden değil, mevcut matematiksel araçların sınırlarına dayanılmış olmasından kaynaklanıyor." dedi.

Milenyum Problemleri'nin çözümünün tek bir soruya verilen "evet" veya "hayır" yanıtından ibaret olmadığını vurgulayan Dost, çözüm sürecinde geliştirilen yeni kavramların, yöntemlerin ve ispat tekniklerinin diğer araştırma alanlarının önünü açtığını kaydetti. Dost, Navier-Stokes probleminin çözülmesinin, doğrusal olmayan dinamik sistemleri ve türbülansı ele alış biçimini kökten değiştirebileceğine dikkati çekti.

Hava tahminlerinin "hemen kusursuzlaşacağı" anlamına gelmiyor

Navier-Stokes denklemlerinin atmosfer hareketlerinden kan akışına, uçak kanatlarından boru hatlarına kadar akışkanların hareketini modelleyen temel formüller olduğunu hatırlatan Dost, elde edilecek bir çözümün pratik hayata etkisinin zaman alacağını ifade etti.

Dost, çözümün hemen ertesi gün hava tahminlerini kusursuzlaştırmayacağını veya uçak tasarımlarını anında değiştirmeyeceğini vurgulayarak, meteorolojide atmosferik türbülansın, havacılıkta kanat çevresindeki sürüklenmenin, tıpta ise damar daralmaları ve yapay kalp kapakçıkları çevresindeki kan akışının daha güvenilir modellenmesinin uzun vadeli kazanımlar arasında yer aldığını kaydetti.

Çalışmanın bilim dünyasında kabul görmesi için hakemlik ve bilimsel doğrulama süreçlerinden geçmesi gerektiğinin altını çizen Dost, yapay zekanın teorik matematikte artık yalnızca "hesap yapan gelişmiş bir araç" olarak görülemeyeceğini vurguladı.

Matematiksel bilginin sadece doğru sonuca ulaşmaktan ibaret olmadığını, ispatın neden çalıştığını anlamanın da kritik olduğunu kaydeden Dost, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka geçerli bir ispat üretebilir, ancak bu ispatın insan matematikçiler için açıklanabilir ve öğretici bir bilgiye dönüştürülmesi ayrı bir süreçtir. Dolayısıyla yapay zekanın matematikçinin yerine geçmesi değil, rolünü dönüştürmesi söz konusu. Gelecekte matematikçi ispatı bizzat kuran kişi olmaktan ziyade doğru problemi formüle eden, yapay zekanın açtığı yolları anlamlandıran ve ortaya çıkan bilginin bilimsel değerini belirleyen bir konuma evrilecektir."