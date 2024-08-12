Ordu, Rize ve Artvin'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. MGM, kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları ise Ankara'da en yüksek 32, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 32, en düşük 24; İzmir'de ise en yüksek 37, en düşük 25 derece olacak.