Örer'in Taksisi Kurşun İzleriyle Bulundu

Örer'in Taksisi Kurşun İzleriyle Bulundu
11.03.2026 07:39
Örer'in kullandığı taksi ve olay yeri incelendi; cenazesi bugün toprağa verilecek.

ÖRER'İN KULLANDIĞI TAKSİ GÖRÜNTÜLENDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin takside ve olayın yaşandığı sokakta yaptığı çalışmalar tamamladı. Taksi, 11 Mart gecesi Örer'in çalıştığı taksi durağının yakınında park halinde görüntülendi. Görüntülerde aracın sağ ön kapısında kurşun izi görüldü.

Öte yandan Örer'in cenazesi, Gümüşpala Fevzipaşa Camisi'nde bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: DHA

