Örer\'in Taksisi Kurşun İzleriyle Bulundu

ÖRER'İN KULLANDIĞI TAKSİ GÖRÜNTÜLENDİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin takside ve olayın yaşandığı sokakta yaptığı çalışmalar tamamladı. Taksi, 11 Mart gecesi Örer'in çalıştığı taksi durağının yakınında park halinde görüntülendi. Görüntülerde aracın sağ ön kapısında kurşun izi görüldü.
Öte yandan Örer'in cenazesi, Gümüşpala Fevzipaşa Camisi'nde bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Mustafa İÇ/İZMİR,
