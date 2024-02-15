Organize Sanayi Bölgeleri Üretimin Ötesine Odaklanıyor - Son Dakika
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Organize Sanayi Bölgeleri Üretimin Ötesine Odaklanıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üretimin Ötesine Odaklanıyor

Organize Sanayi Bölgeleri artık karbon vergisi uygulaması ve yeşil dönüşüm sürecine odaklanıyor. Türkiye'nin sanayi üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştiği OSB'ler, üretimin yanı sıra mesleki eğitim, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji gibi konularla da ilgileniyor. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, sanayi işletmelerinin bu sürece hazırlanması gerektiğini belirtti.

15.02.2024 22:46
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "Türkiye'de sanayi üretiminin yüzde 45'inin gerçekleştirildiği organize sanayi bölgeleri artık üretimin ötesinde konulara odaklanmış durumda. Bunların başında da karbon vergisi uygulaması ve yeşil dönüşüm süreci geliyor. İhracatımızın yüzde 50'sinin Avrupa Birliğine ve Avrupa kıtasına olduğunu düşünürsek sanayi işletmelerimizin artık bu sürece hazırlanması gerekiyor." dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünce Mehmet Şirin Açar Kongre Salonu'nda düzenlenen, "Sanayici Buluşması" programında konuşan Kütükcü, OSBÜK olarak Türkiye'deki 401 organize sanayi bölgesinin kanunla kurulmuş çatı kuruluşu olduklarını söyledi.

Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin artık sanayi üretiminin yapıldığı alanlar olmanın çok ötesine geçtiğini, birer yaşam alanı olduğunu aktardı.

"OSB'ler artık üretimin ötesinde konulara odaklanmış durumda"

Organize sanayi bölgelerinin sadece üretimle değil artık mesleki eğitimle, geri dönüşümle ve yenilenebilir enerji tesisleriyle, yaşamın tüm alanlarına dokunan faaliyetleriyle öne çıktığına işaret eden Kütükcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de sanayi üretiminin yüzde 45'inin gerçekleştirildiği organize sanayi bölgeleri artık üretimin ötesinde konulara odaklanmış durumda. Bunların başında da karbon vergisi uygulaması ve yeşil dönüşüm süreci geliyor. İhracatımızın yüzde 50'sinin Avrupa Birliğine ve Avrupa kıtasına olduğunu düşünürsek sanayi işletmelerimizin artık bu sürece hazırlanması gerekiyor. OSBÜK olarak bu konuda yoğun çalışıyoruz. Ankara OSBÜK merkezinde Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi kurduk. Organize sanayi bölgelerimize ve şirketlerimize buradan destek vermeye çalışacağız."

Kütükcü, eğer "Türkiye Yüzyılı"nın mottosu üretim, yatırım, istihdam ve ihracatsa bunun gerçekleşeceği alanların da organize sanayi bölgeleri olduğunu vurguladı.

Ülkenin üretim yapısını ve üretimini güçlendirmenin yolunun organize sanayi bölgelerini güçlendirmekten geçtiğini belirten Kütükcü, organize sanayi bölgelerini gelecek yüzyıla hazırlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kütükcü, OSBÜK'de uzaktan izleme sistemiyle her gün 176 organize sanayi bölgesinin enerji tüketimini anlık izlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunu her ayın sonunda devletimize rapor ediyoruz. Üretim verileri bir ay sonra açıklanıyor ancak elektrik tüketimi, üretim hakkında en kesine yakın veri oluşturan öncü veridir. Dolayısıyla deprem bölgemiz de hamdolsun 6 Şubat öncesine hızla dönüyor. Üretim kayıplarını büyük oranda telafi etti, etmeye de devam ediyor. Bunların tamamı sizin çalışmanız, gayretiniz, azminiz, kararlılığınızla oluyor."

"Fabrika sayımız 400'lere doğru gidiyor"

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da OSB'deki 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü etaplardaki arsaların tahsis edildiğini belirterek, 5'inci etap için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Yönetime geldikleri 2018'de OSB'de fabrika sayısının 205, çalışan sayısının da 7 bin civarında olduğunu, bugün 300 yatırımcının yatırım yapmak için sırada beklediğini ifade eden Fidan, şöyle dedi:

"Şu an çalışan sayımız 20 bin civarında, fabrika sayımız da 400'lere doğru gidiyor. Hedefimiz çalışan sayısını 40 binlere çıkarmaktır. Üretim yapmaktan başka şansımız yok. Kendimiz, ailemiz, ülkemiz ve geleceğimiz için üretim yapmaya devam edeceğiz. Diyarbakır'ı dünyada marka haline getireceğiz."

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden programa, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, KOSGEB İl Müdürü Vedat Güler, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, OSB, İhracat, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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