Organize Suçlarla Mücadelede 952 Operasyon - Son Dakika
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Organize Suçlarla Mücadelede 952 Operasyon

Organize Suçlarla Mücadelede 952 Operasyon
18.06.2026 18:10
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Mayıs sonuna kadar 382 suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "1 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız." dedi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun koordinasyonunda bazı AK Parti milletvekilleriyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde bir araya geldi.

Burada konuşan Çiftçi, İçişleri Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.

Çiftçi, son dönemde ortaya çıkan yeni nesil organize suç örgütlerinin kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenerek takma isimleri verdiklerini ve bunlarla faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Söz konusu suç örgütlerinin interneti yoğun şekilde kullandıklarını ve ilanlarını bu mecra üzerinden verdiklerini söyleyen Çiftçi, "Suç gelirlerinde yine dijital platformları kullanıyorlar, sosyal medya üzerinden eleman devşiriyorlar. Üst yönetimin dışında örgüt bağları oldukça zayıf. Bir eylemlik eleman kiralayabiliyorlar. Bilinen şekliyle merkezleri yok. Herhangi bir etik, ilke, 'racon', ahlak gibi kurallara kendilerine bağlı hissetmiyorlar. Yaş ortalamaları oldukça düşük, hızlı zengin olma gibi hedefleri var." diye konuştu.

Çiftçi, bu suç örgütlerinin yapısal özelliklerine de değinerek, "Aile bağları zayıf, suç geçmişi olan, genelde düşük eğitimli kişilerden eylem yapacak kişileri seçiyorlar. Giyinme ve yaşam tarzları değişti. Reklam ve gösteriş peşinde koşuyorlar. Eylem tarzları değişti. Tek kullanımlık adam buluyorlar ve onların eliyle eylem yapıyorlar. Yabancı GSM hattı kullanma gibi bir uygulamaları var. Hızlı düşman ediniyorlar. Bazen birbirleriyle de çatıştıkları olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, suç örgütlerinin varlıklarını sona erdirmek için, suçtan elde ettikleri gelir ve finans kaynaklarının tespitine yönelik takip çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizdi.

Geçen yıl 337 organize suç örgütüne yönelik 836 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"Burada bazen bir suç örgütü çetesinde birden fazla operasyon yapıldığı için sayılar bu şekilde görünüyor. 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız."

Kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin verileri de paylaşan Çiftçi, bu kapsamda bu yıl gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 3 milyar 32 milyon lira vergi kaybının önlendiğine işaret etti.

Uyuşturucuyla mücadele

Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl operasyonların arttığını belirterek, "22 bin 25 operasyonun neticesinde 19 bin 904 tutuklu ve 9 bin 540 adli kontrol kaydıyla serbest bırakma olduğunu görüyoruz. Şu anda cezaevinde hükümlü olarak yaklaşık olarak 300 bin bandında kişi var. Bunların neredeyse 3'te 1'i uyuşturucuyla, uyuşturucu suçlarından dolayı hüküm giyenlerden oluşuyor." şeklinde konuştu.

Geçen yılın 5 aylık döneminde 17,3 ton uyuşturucu, 63 milyon uyuşturucu hap ve 14,7 milyon kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini söyleyen Çiftçi, bu yıl 20,2 ton uyuşturucu madde, 69 milyon hapın ele geçirildiğini dile getirdi.

Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelenin çok boyutlu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunu önlemek için bakanlıklarımızın tüm birimleri kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Bu sadece kolluk kuvvetlerinin mücadelesiyle başarıya ulaşılabilecek bir mücadele değil. Burada ailelerin üzerine düşen görevler var, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var, devletin diğer kurumlarının yapması gereken işler var. Topyekun bir mücadele neticesinde bunun başarıya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz. Kolluk kuvvetlerimizin bu konuda yapmış oldukları eğitimler, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları neticesinde bu sene 3 milyon kişiye ulaşılmış, toplamda da bugüne kadar tüm eğitim ve önleme projelerinde 37 milyon vatandaşımıza ulaşılmıştır."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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