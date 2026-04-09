Orhan Miroğlu 'Hadise'leri karıştırdı! Bomba yanıttan sonra açıklama geldi

Orhan Miroğlu \'Hadise\'leri karıştırdı! Bomba yanıttan sonra açıklama geldi
09.04.2026 16:55
Orhan Miroğlu \'Hadise\'leri karıştırdı! Bomba yanıttan sonra açıklama geldi
Eski AK Parti milletvekili Orhan Miroğlu, şarkıcı Hadise’nin sahne kıyafetleriyle ilgili soruyu yanlış anlayarak Orta Doğu'daki gelişmeleri yorumladı. Muhabirin uyarısıyla durumu fark eden Miroğlu yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından açıklamasını düzeltti. Miroğlu daha sonra yaptığı açıklamada, "Hadiseler birbirine karıştı" diyerek durumu esprili bir dille noktaladı.

45. İstanbul Film Festivali’nin açılış programı renkli anlara sahne olurken, etkinliğe katılan eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun verdiği röportaj sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"HADİSE" SORUSU ORTA DOĞU YORUMUNA DÖNÜŞTÜ

Festivalde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Miroğlu’na, son dönemde şarkıcı Hadise’nin sahne kıyafetleri üzerinden yürüyen tartışmalar soruldu. Ancak soruyu yanlış anlayan Miroğlu, konuyu Orta Doğu’daki gelişmelerle ilişkilendirerek değerlendirmeye başladı. 

Orhan Miroğlu 'Hadise'leri karıştırdı! Bomba yanıttan sonra açıklama geldi

Miroğlu, "Sahne kıyafetlerini konuşmak iyi bir şey değil. Çünkü ben hep şöyle söylüyorum, büyük tarihi hadiseler, bir ülkenin geçmişi söz konusu olduğunda, tarihini anlama çabası söz konusu olduğunda "akabinde" diye başlayan cümlelerden hiç hazzetmiyorum. Çünkü 'akabinden önce ne oldu'ya bakmak lazım. Yani akabinde 'Hamas, İsrail'e saldırdı.', 'Akabinde Amerika, İran'a saldırdı.' Bu değil. Öncesinde ne olup bittiğine bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

MUHABİR UYARDI, GERÇEK ANLAŞILINCA ŞAŞIRDI

Muhabir Samet Aday’ın sorunun Hadise ile ilgili olduğunu hatırlatması üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşayan Miroğlu, gülümseyerek açıklamasını düzeltti. Sahne kıyafetleri tartışmasına temkinli yaklaşan Miroğlu, bu tür konuların tartışılmasının doğru olmadığını ifade etti ancak tartışmaya neden olan durumların da belirli ölçülerde sınırlandırılabileceğini dile getirdi.

Orhan Miroğlu 'Hadise'leri karıştırdı! Bomba yanıttan sonra açıklama geldi

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Röportajın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. İzleyenler, yaşanan yanlış anlaşılmayı esprili yorumlarla değerlendirdi.

"HADİSELER BİRBİRİNE KARIŞTI"

Orhan Miroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan karışıklığa gönderme yaptı. Festival açılışına katıldıklarını belirten Miroğlu, Hadise sorusunun röportajın önüne geçtiğini ifade ederek, “Hadiseler birbirine karıştı” sözleriyle durumu mizahi bir dille değerlendirdi. Miroğlu ayrıca festival kapsamında yarışacak “Posta Kutusu 213- Diyarbakır” filmi hakkında da görüşlerini paylaştıklarını belirtti.

Orhan Miroğlu 'Hadise'leri karıştırdı! Bomba yanıttan sonra açıklama geldi

Son Dakika Güncel Orhan Miroğlu 'Hadise'leri karıştırdı! Bomba yanıttan sonra açıklama geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Orhan Miroğlu 'Hadise'leri karıştırdı! Bomba yanıttan sonra açıklama geldi - Son Dakika
