Silifke\'de tırda balık atığı patlaması: 15 ton yola saçıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde balık atığı taşıyan bir tırın dorsesinde meydana gelen patlama nedeniyle yaklaşık 15 ton balık atığı karayoluna döküldü. Olay sonrası yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açılırken, temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

DORSEDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olay, D-400 Karayolu'nda Silifke-Mut istikametinde meydana geldi. Silifke'deki bir balık işleme fabrikasından Muğla'ya gönderilmek üzere yüklenen balık atıklarını taşıyan tırın dorsesinde seyir halindeyken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle dorsedeki yük yola savrulurken, yaklaşık 15 ton balık atığı karayoluna saçıldı.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Karayolları ekipleri yol üzerinde inceleme ve güvenlik çalışması yürütürken, bazı araçlar geçici olarak tali yollara yönlendirildi.

YOL TEMİZLENEREK YENİDEN AÇILDI

Karayoluna saçılan balık atıkları, yük sahibi firmanın ekipleri tarafından iş makineleri ve temizlik araçlarıyla kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

BALIK YEMİ ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR

Öte yandan Silifke'den Muğla'ya gönderilen balık atıklarının, bölgede faaliyet gösteren tesislerde işlenerek balık yemine dönüştürüldüğü öğrenildi.