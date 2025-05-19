Orhan Okulu, 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Altın Kemerin Sahibi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Orhan Okulu, 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Altın Kemerin Sahibi Oldu

Manavgat Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek'i yenerek altın kemerin sahibi oldu. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda Hasan Özden, 2025 yılı güreş ağalığını kazandı.

19.05.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 72 başpehlivanın katılımıyla düzenlenen 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin finalinde Yusuf Can Zeybek ile karşı karşıya gelen Orhan Okulu, altın kemere uzandı.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı olan ve " Akdeniz'in Kırkpınar'ı" olarak anılan Manavgat Belediyesi 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri final müsabakalarıyla sona erdi.

Toplam 72 başpehlivanın katıldığı güreşlerin finalinde Yusuf Can Zeybek ile Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Müsabaka boyunca rakibine göre daha pasif güreşen Orhan Okulu, bir ihtar aldı. Normal sürede iki başpehlivan arasında yeniş çıkmayınca mücadele puanlamaya taşındı. Puanlama bölümünün 18. dakikasında puanı almayı başaran Orhan Okulu, altın kemere uzandı. Feyzullah Aktürk ve Enes Doğan da üçüncülük kürsüsünü paylaştı.

Yoğun katılım

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ile Mustafa Erdem, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Manavgat Güreş Ağası Hasan Özden, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Hakan Çetin, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş son gün müsabakalarını tribünlerden takip etti.

Hasan Özden, yeniden güreş ağalığını kazandı

Geleneksel ağalık ihalesi de heyecan dolu anlara sahne oldu. İhaleyi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Seaden Hotelleri sahibi iş insanı Hasan Özden kazandı. Özden, 12 milyon 107 bin TL'lik teklifiyle "2025 yılı güreş ağalığı" unvanının sahibi oldu.

Manavgat Belediyesi altyapı güreşçileri de kendi kategorilerinde önemli başarılar elde etti. Minik 1 kategorisinde Ahmet Mete Varış şampiyon olurken, Teşvik 2 kategorisinde Umut Altay üçüncülüğü elde ederek kürsüde yer aldı.

Başkan Kara, organizasyona ilişkin şunları söyledi:

"Manavgat, bu buluşmanın bir parçası olmaya devam edecek"

"Ata sporumuzun ruhunu taşıyan bu dualı çayırda, binlerce yıllık geleneğimizi yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Kıran kırana geçen müsabakalar sonunda Başpehlivanlık unvanını kazanan değerli sporcumuz Orhan Okulu'yu gönülden kutluyorum. Aynı zamanda bu büyük organizasyonda kol bağlayan, ter döken tüm pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum. Güreşsever halkımızın coşkusu, tribünlerdeki desteği, bizlere bu kültürü yaşatmaya devam etme konusunda büyük moral veriyor. Organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan tüm protokol üyelerine, misafirlerimize ve katkı sunan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Manavgat, gelenekle geleceği buluşturan bu büyük buluşmanın bir parçası olmaya devam edecek."

Orhan Okulu kimleri yendi

Orhan Okulu, sırasıyla İsmail Erkal, Mecit Yıldırım, Kemal Şahin ve Yıldıray Pala'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ali Gürbüz'ün Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilmesi nedeniyle çeyrek finalde maç yapmadan tur atlayan Okulu, yarı finalde Enes Doğan'ı mağlup ederek final biletini aldı.

Kaynak: ANKA

Yusuf Can Zeybek, Yerel Haberler, Etkinlikler, Manavgat, Politika, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Okulu, 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Altın Kemerin Sahibi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı
Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
12:04
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı İlk ziyaret DEVA’ya
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya
11:33
Gabar Dağı’nda 19 Mayıs yürüyüşü
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü
11:00
“Melodili Yol“ uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak
"Melodili Yol" uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak
10:51
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
19:12
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı
Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
19:05
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
18:48
Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
18:40
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
18:39
Maç öncesi gerilim arttı Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki
Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
18:36
Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Talisca 3. rap albümünü yayınladı
18:23
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 13:22:37. #7.13#
SON DAKİKA: Orhan Okulu, 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Altın Kemerin Sahibi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.