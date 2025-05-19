Orhan Okulu, 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Altın Kemerin Sahibi Oldu

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 72 başpehlivanın katılımıyla düzenlenen 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin finalinde Yusuf Can Zeybek ile karşı karşıya gelen Orhan Okulu, altın kemere uzandı.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı olan ve " Akdeniz'in Kırkpınar'ı" olarak anılan Manavgat Belediyesi 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri final müsabakalarıyla sona erdi.

Toplam 72 başpehlivanın katıldığı güreşlerin finalinde Yusuf Can Zeybek ile Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Müsabaka boyunca rakibine göre daha pasif güreşen Orhan Okulu, bir ihtar aldı. Normal sürede iki başpehlivan arasında yeniş çıkmayınca mücadele puanlamaya taşındı. Puanlama bölümünün 18. dakikasında puanı almayı başaran Orhan Okulu, altın kemere uzandı. Feyzullah Aktürk ve Enes Doğan da üçüncülük kürsüsünü paylaştı.

Yoğun katılım

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ile Mustafa Erdem, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Manavgat Güreş Ağası Hasan Özden, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Hakan Çetin, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş son gün müsabakalarını tribünlerden takip etti.

Hasan Özden, yeniden güreş ağalığını kazandı

Geleneksel ağalık ihalesi de heyecan dolu anlara sahne oldu. İhaleyi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Seaden Hotelleri sahibi iş insanı Hasan Özden kazandı. Özden, 12 milyon 107 bin TL'lik teklifiyle "2025 yılı güreş ağalığı" unvanının sahibi oldu.

Manavgat Belediyesi altyapı güreşçileri de kendi kategorilerinde önemli başarılar elde etti. Minik 1 kategorisinde Ahmet Mete Varış şampiyon olurken, Teşvik 2 kategorisinde Umut Altay üçüncülüğü elde ederek kürsüde yer aldı.

Başkan Kara, organizasyona ilişkin şunları söyledi:

"Manavgat, bu buluşmanın bir parçası olmaya devam edecek"

"Ata sporumuzun ruhunu taşıyan bu dualı çayırda, binlerce yıllık geleneğimizi yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Kıran kırana geçen müsabakalar sonunda Başpehlivanlık unvanını kazanan değerli sporcumuz Orhan Okulu'yu gönülden kutluyorum. Aynı zamanda bu büyük organizasyonda kol bağlayan, ter döken tüm pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum. Güreşsever halkımızın coşkusu, tribünlerdeki desteği, bizlere bu kültürü yaşatmaya devam etme konusunda büyük moral veriyor. Organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan tüm protokol üyelerine, misafirlerimize ve katkı sunan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Manavgat, gelenekle geleceği buluşturan bu büyük buluşmanın bir parçası olmaya devam edecek."

Orhan Okulu kimleri yendi

Orhan Okulu, sırasıyla İsmail Erkal, Mecit Yıldırım, Kemal Şahin ve Yıldıray Pala'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ali Gürbüz'ün Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilmesi nedeniyle çeyrek finalde maç yapmadan tur atlayan Okulu, yarı finalde Enes Doğan'ı mağlup ederek final biletini aldı.