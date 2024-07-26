CHP Milletvekili Orhan Sümer: Belediyelerin borçlarının tahsiline neden şimdi başlanıyor? - Son Dakika
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CHP Milletvekili Orhan Sümer: Belediyelerin borçlarının tahsiline neden şimdi başlanıyor?

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerden başta SGK olmak üzere kamuya olan borçlarının tahsil edilmesine başlanacağını açıklamasına ilişkin; "20 yıl sizin yönetimimizdeki belediyelerden borcu onlarca yıl niye tahsil etmediniz? Şimdi mi aklınıza geldi tahsil etmek? Yıllarca belediyeleri yandaş rant kapısı olarak gören zihniyet, ekonomiyi batırıp seçimleri kaybedince belediyelere çökmeye başladı" diye konuştu.

26.07.2024 22:52  Güncelleme: 23:52
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(TBMM) - CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerden başta SGK olmak üzere kamuya olan borçlarının tahsil edilmesine başlanacağını açıklamasına ilişkin; "20 yıl sizin yönetimimizdeki belediyelerden borcu onlarca yıl niye tahsil etmediniz? Şimdi mi aklınıza geldi tahsil etmek? Yıllarca belediyeleri yandaş rant kapısı olarak gören zihniyet, ekonomiyi batırıp seçimleri kaybedince belediyelere çökmeye başladı" diye konuştu.

TBMM'de Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde söz alan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye borçlarının kaynağından tahsiline başlanması talimatına tepki gösterdi.

Sümer'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"Depremden sonra milyarlarca lira bağış toplandı, televizyonlarda kampanyalar yapıldı. Defalarca sordu muhalefet: Dehrem yardımlarına ne oldu? Yüzyılın afetinde iktidarın arka bahçesine dönüşen Kızılay'ın çadır, battaniye, kan sattığını maalesef televizyonlarda utanarak izledik. Günlük harcaması 53 milyonu geçen sarayın masraflarında mı kullanıldı? Yandaş vakıf ya da müteahhitlerin hesabına mı aktarıldı çünkü toplanan yardımların depremzedeler için kullanılmadığı kesin.

"Saray iktidarı döneminde vatandaşımız yoksulluk bile yaşayamıyor"

AKP iktidarının 22 yıldır yaptığı ve özellikle bazı yandaş gruplara sağlanan vergi muafiyetleri orta ve dar gelirli vatandaşların vergi yükünü artırmaktadır. Bu adaletsizlik toplumsal güveni sarsmakta ve milleti kutuplaştırmaktadır. Zengin zümreye ve iktidara yakın oluşumlara tanınan vergi istisnaları; artan yoksulluk, baskıcı yönetim ve yanlış politikalarla birleşerek Türkiye ağır bir ekonomik krizin içerisine girmiştir. İktidar kriz yokmuş gibi davranabilir ancak Türkiye'de açlık sınırı 19 bin lirayken asgari ücret 17 bin lira. Yoksulluk sınırı 65 bin lirayken emekli maaşı 12 bin 500 lira. Saray iktidarı döneminde vatandaşımız yoksulluk bile yaşayamıyor.

Vatandaş evine ekmek götürmek için ikinci, üçüncü işte çalışırken iktidarın bürokratları 4-5 maaş almaya devam ediyor. Yetmiyor şimdi de sözde SGK prim borcu olan belediyelerin gelirlerine maliye bakanlığının el koyacağı söyleniyor. 31 Mart'ta Türkiye'nin genelinde belediyelerin çoğu CHP'ye geçince AKP iktidarı kendi yönetimlerindeyken ödeyemediği borcu şimdi tahsil etmek istiyor. Yüreğir ilçe belediyesini tam 30 yıl sonra CHP kazandı. Bunun 20 yılını AKP'li belediyeler yönetti. Belediyenin toplam borcu 884 milyon lira. -iştiraklerin borcu hariç- 20 yıl sizin yönetimimizde olan belediyelerden borcu onlarca yıl niye tahsil etmediniz? Şimdi mi aklınıza geldi tahsil etmek? Yıllarca belediyeleri yandaş rant kapısı olarak gören zihniyet, ekonomiyi batırıp seçimleri kaybedince belediyeler çökmeye başladılar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Orhan Sümer: Belediyelerin borçlarının tahsiline neden şimdi başlanıyor? - Son Dakika

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