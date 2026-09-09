Orhangazi Tüneli çıkışında zincirleme kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada biri tır sürücüsü bir kişi hayatını kaybetti, hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken bölgede yoğunluk oluştu.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Orhangazi Tüneli çıkışında, İstanbul istikametine seyreden 16 NAB 67 plakalı tır, aynı yönde seyreden 59 ANE 793 plakalı tıra, ardından da 34 HHB 652 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 16 NAB 67 plakalı tırın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.
Olay yerinde trafik yoğunluğu oluştu.
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