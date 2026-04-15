Orman İşçilerinin Hakları Güvence Altında

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , "Tüm orman işçisi kardeşlerimizin kazanımların korunması, çalışma koşullarının daha da iyileştirilmesi ve sendikal yapının güçlendirilmesi, önümüzdeki dönemde de en önemli çalışma alanlarımızdan olacaktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da 'Öz Orman-İş Sendikası 57'nci Temsilci Eğitim Programı'na katıldı. Programda, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Öz-Orman İş Sendika Başkanı Settar Aslan, sendika üyeleri ve davetliler yer aldı. Işıkhan, 2026 yılı resmi istatistiklerine bakıldığında, avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık iş kolunda toplam 173 bin 786 kişinin istihdam edildiğini, bunların 40 bin 76'sının sendikalı olduğunu söyledi. Sendikalaşma oranının yüzde 23 seviyesinde olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bu oran, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olup, örgütlü yapının gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu güçlü yapının merkezinde de Öz Orman-İş Sendikası bulunmaktadır. 26 bini aşkın üyesiyle iş kolunda açık ara lider konumdadır. Bu da iş kolundaki sendikalı işçilerin yaklaşık yüzde 65'ine karşılık gelmektedir. Bu güç; toplu sözleşmelerde etkinlik, güçlü temsil ve iş kolu politikalarında belirleyici rol anlamına gelmektedir. Bu gücü tahkim eden Sayın Settar Aslan Başkanımız başta olmak üzere, sendika yöneticilerimizi ve mensuplarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim anlayışımızda emek, insan onurunun en temel taşıdır. Sosyal devlet ilkesi, Anayasamızın bize yüklediği en önemli sorumluluklardan biridir. Bizler de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, zor şartlarda çalışan, risk altında görev yapan ve emeği çoğu zaman görünmeyen kesimlerin yanında durmayı temel bir görev addediyoruz. Çünkü biliyoruz ki sosyal devlet, en çok da emeğin kıymetini bilen, emekçisini koruyan ve güçlendiren devlettir" dedi.

'DÖNÜŞÜMÜN FARKINDAYIZ'

Temel hedeflerinin, çalışanların haklarını koruyan, çalışma barışını güçlendiren ve sosyal güvenliği herkes için erişilebilir kılan sistemi daha da ileriye taşımak olduğunu belirten Işıkhan, "Bu kapsamda, çalışanlarımızın sadece bugünü değil, yarını da güvence altına alınmalıdır. Emekçinin emeğinin karşılığını tam ve zamanında alması, sosyal güvenlik şemsiyesi altında olması ve insana yakışır çalışma koşullarına sahip olması bizim vazgeçilmez önceliklerimiz arasındadır. Bugün geldiğimiz noktada, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışma hayatında kayıt dışılıkla mücadeleden iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesine, sendikal hakların genişletilmesinden sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine kadar birçok alanda önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz çağ, sadece ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğin, çevresel sorumluluğun ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız yükümlülüklerin de ön plana çıktığı bir çağdır. Türkiye olarak biz de bu dönüşümün farkındayız ve politikalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Yeşil ekonomi anlayışı; üretirken korumayı, büyürken sürdürülebilirliği sağlamayı ve kalkınırken doğayla uyum içinde hareket etmeyi gerektirir" diye konuştu.

'BÜYÜK RİSKLER ALTINDA GÖREV YAPMAKTASINIZ'

Özellikle ormancılık sektörünün dönüşümün en kritik alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Bakan Işıkhan, şöyle konuştu: "Artan sıcaklıklar, kuraklık, sel felaketleri ve orman yangınları; hepimize doğanın dengesinin ne kadar hassas olduğunu açıkça göstermektedir. Bu noktada, ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Ağaçlandırma çalışmalarından orman yangınlarıyla mücadeleye, sürdürülebilir üretim modellerinden biyolojik çeşitliliğin korunmasına kadar geniş bir perspektifle hareket ediyoruz. Sürdürülebilir ormancılık anlayışımız; doğayı koruyan, üretimi devam ettiren ve insanı merkeze alan bir yaklaşıma dayanmaktadır. Bu yaklaşımda, siz değerli ormancılık sektöründe çalışan emekçilerimizin rolü son derece büyüktür. Orman yangınlarıyla mücadele eden, zorlu arazi şartlarında üretim yapan, ağaçlandırma ve bakım çalışmalarını yürüten siz emekçi kardeşlerim, büyük riskler altında görev yapmaktasınız. Son yıllarda yaşanan büyük yangınlarda gösterdikleri fedakarlık, orman işçilerinin toplum nezdindeki yerini daha da güçlendirmiştir. Bildiğiniz gibi geçici orman işçilerimizin çalışma süreleriyle alakalı birkaç yıl arayla önemli kazanımlar gerçekleştirmiştik. Tüm orman işçisi kardeşlerimizin kazanımların korunması, çalışma koşullarının daha da iyileştirilmesi ve sendikal yapının güçlendirilmesi, önümüzdeki dönemde de en önemli çalışma alanlarımızdan olacaktır."