Orman Yangınında Hayatını Kaybeden Gönüllü Kazım Bayrak

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına su taşırken şarampole devrilen tankerde hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak'ın bölgede tesadüfen tanıştığı tanker şoförüne yardımcı olmak için araca bindiği ortaya çıktı.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını üçüncü gününde de devam ediyor. Yangın bölgesinden dün ise acı bir haber geldi. Yangına müdahale etmek için yola çıkan su tankeri uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

TANKER SÜRÜCÜSÜYLE TESADÜFEN KARŞILAŞMIŞ

Kazada hayatını kaybeden Kazım Bayrak'ın (31) ağabeyi İbrahim Bayrak,kardeşinin mobilya işi yaptığını ve bekar olduğunu söyledi.

Yangının ilk çıktığı anlarda kardeşinin gönüllü olarak bölgeye gittiğini aktaran Bayrak, sözlerine şöyle devam etti: "Kardeşim yangınlar çıktığında gönüllü olarak Dışkaya Mahallesi'ne gitti. Orada Bolu'dan gelen su tankeri sürücüsüyle tesadüfen karşılaşıyor. Kazım ve diğer arkadaş ona yardımcı olmak, vatanımıza milletimize faydalı olmak ve yangını söndürmek için birlikte mücadele ediyorlar."

"BİRAZ DAHA DUYARLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Bayrak, yaşanan kazanın ardından ölüm haberi aldıklarını dile getirerek, "Bu ülke, bu vatan hepimizin. Bizim de bu doğayı, ormanları korumamız lazım. Çöpleri gelişi güzel atıyoruz, ormanlarımızı pisletiyoruz. Mangal yapıyorlar, köz bırakıp gidiyorlar. Biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.