Orman Yangınları Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu Mudurnu, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili'deki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Ülke genelinde devam eden yangınlara yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğüne işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bolu Mudurnu, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili yangınları tamamen kontrol altına alındı. Çanakkale Merkez, Dardanos yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor."

Bakan Yumaklı, Manisa Soma ve İzmir Karaburun yangınlarının ise enerjisinin düşürüldüğünü, yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.