Orman Yangınları Sebebiyle 2619 Kişi Güvenli Bölgelere Alındı - Son Dakika
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Orman Yangınları Sebebiyle 2619 Kişi Güvenli Bölgelere Alındı

25.07.2025 03:00
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), orman yangınları nedeniyle Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, İzmir ve Karabük'teki 2 bin 619 kişinin güvenli bölgelere alındığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), orman yangınları nedeniyle Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, İzmir ve Karabük'teki 2 bin 619 kişinin güvenli bölgelere alındığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin yapılan paylaşımda, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Karabük başta olmak üzere ülkenin birçok farklı yerleşim yerinde meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili kuruluşlarca yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan devam ettiği belirtildi.

"Yangınlara karşı mücadele kapsamında 4 bin 231 personel, 45 hava aracı ile 1236 kara aracı görev yapmaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD başkan yardımcıları Hamza Taşdelen ve Önder Bozkurt ile Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve AFAD daire başkanlarının yangının meydana geldiği illere gidip süreci yakından takip ettiği, yürütülen çalışmaların koordinasyonuna destek sağladıkları kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olası risklerin önüne geçmek amacıyla, Sakarya ili Geyve ilçesine bağlı 3 mahalleden 350, Bilecik ili Osmaneli ilçesine bağlı 7 köyden 1105, Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı 1 mahalleden 58, İzmir ili Bayındır ilçesine bağlı 1 mahalleden 100, Karabük ili Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki 14 mahalleden 1006 olmak üzere toplam 2 bin 619 vatandaşımız güvenli bölgelere alınmıştır. Sakarya-Geyve/Bilecik-Osmaneli ilçelerinde yangın nedeniyle 4 bin 84 küçükbaş ve 1796 büyükbaş hayvan, Eskişehir-Seyitgazi/Afyonkarahisar-İhsaniye ilçelerinde yangın nedeniyle 110 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 6 bin 10 hayvan güvenli bölgeye alınmıştır. Yangınların söndürülmesini müteakip vatandaşlarımız, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmektedir."

Hasar tespit çalışmaları

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince hasar tespit, Defterdarlık ekipleri tarafından da zarar tespit çalışmaları yapıldığı aktarılarak, "Sakarya, Bilecik ve Karabük illerinde yangından etkilenen bölgelerde yapılan hasar ve zarar tespit çalışmaları kapsamında Sakarya ili Taşoluk Köyünde 2 konut ve 2 ahır yıkık/ağır, Bilecik ilinde, 6 depo, 1 konut yıkık/ağır olarak tespit edilmiştir. Karabük ili merkez mahallesi Kamış Köyünde 8 bağımsız bölüm, 3 depo, 2 ahır ve 1 samanlık yıkık/ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 8 konut ve 1 depoda eşya zararı tespit edilmiştir. Tespit edilen hasar ve zararlar için vatandaşlarımıza gerekli destekler sağlanmaktadır." bilgileri paylaşıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı dilenen açıklamada, "Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveri ile çalışan, alevlere karşı cesaret ve azimle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orman Yangınları Sebebiyle 2619 Kişi Güvenli Bölgelere Alındı - Son Dakika

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