Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Fidan Dikimi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, orman yangınlarıyla mücadelede kapasitenin artırıldığını belirterek, "Önce korumak, sonra yeşillendirmek, ağaçlandırmak ve mevcut olanı da gözümüzün içi gibi bakarak orman varlığımızı arttırmak durumundayız." dedi.

Kurtulmuş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bayraklı ilçesi Seyirtepe Orman Parkı'nda düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.

Orman yangınlarının sadece ağaçların ya da canlıların yanmasına değil, insanların ciğerlerinin, canlarının da yanmasına neden olduğunu kaydeden Kurtulmuş, orman yangınlarında insanüstü gayretle mücadele eden orman teşkilatına teşekkür etti.

Numan Kurtulmuş, dünyanın farklı yerlerinde çok yoğun orman yangınlarıyla karşılaşıldığını ifade ederek, "Dünyadaki iklim krizleri, kuraklık ve aşırı sıcaklık dolayısıyla ortamın yangına çok daha elverişli hale gelmesi nedeniyle çok sayıda orman yangınına şahit oluyoruz. Türkiye'de de yaşanan orman yangınlarının yüzde 90'dan fazlası insan hataları sonucu ortaya çıkıyor. Öncelikle bu yangınların olmasını engellemek için herkesin çevreye duyarlı hale gelmesini, her bir ağacın canlı bir varlık olduğunu düşünerek onlara karşı sevgiyle, çevreyi koruyan bir şefkatle yaklaşmalarını sağlamamız gerekir." diye konuştu.

Orman yangınlarından kurtulmanın yolunun eğitimden başladığını dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye'yi yarınlara taşıyacak olan geleceğin nesillerini, fidan dikiminde bir araya getirmiş olmak fevkalade önemli bir derstir. Onlara saatlerce konuşmaktan çok daha tesirli olacak bir aksiyondur, bundan dolayı organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, orman yangınlarına karşı mücadele kapasitesinin her yıl artırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Hem kurumsal kapasitemizi artırıyoruz hem araç gereçlerimizi artırıyoruz hem de ormancı kardeşlerimizin eğitimlerini çok daha profesyonel hale getiriyoruz, bunlar orman yangınlarıyla mücadelede sevinilecek bir gelişmedir. Önce korumak, sonra yeşillendirmek, ağaçlandırmak ve mevcut olanı da gözümüzün içi gibi bakarak orman varlığımızı arttırmak durumundayız. Bizim Türkçe'mizin güzel bir lafı var, 'adamın dikili bir ağacı bile yok' deriz. Aslında atalarımız, büyüklerimiz hep hayatla haşır neşir içinde olmayı, çevreyle haşır neşir olmayı bizlere öğretmiştir."

Türk milletinin kültüründe fidan dikmenin, ağaç yetiştirmenin, çiçek yetiştirmenin olduğunu belirten Kurtulmuş, genç nesillere dikili ağacı olmanın aslında sadece nesnel olarak bir ağaç dikmek değil onun ötesinde kainatla, evrenle barışık olmanın da bir göstergesi olduğunun öğretilmesi gerektiğini dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, modern çağda insanoğlunun en büyük yanılgısının dünyayı kendisinin malı mülkü olarak görmesi olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın birçok yerinde ormanların açılarak oraların birtakım rant yerleri haline getirildiğini biliyoruz. Sanayileşmeyle birlikte dünyanın birçok nehrinin zehir akar hale geldiğini biliyoruz. Başta, Amazon Ormanları olmak üzere dünyanın birçok yerinde, kainatın en önemli varlıklarının nasıl talan edildiğini, nasıl insanlığın geleceğinden koparılarak atıldığını biliyoruz. Dolayısıyla öncelikle insanoğlunun bu yanılgıdan kurtulması lazım. Yeryüzü bizim babamızın malı değildir. Gördüğümüz şeyi hemen kendi mirasımız gibi, kendi malımızmış gibi almak onu mülk edinmek değildir. Yeryüzünün bize bırakıldığını ve bizim de bu mirası en iyi şekilde alarak, koruyarak, geliştirerek sonraki nesillere bir miras olarak devretmemiz gerektiğini büyük bir şuur olarak, insanlık şuuru olarak nesillerimize öğretmemiz lazım.

Dünyayı kendi babasının malıymış gibi olduğunu düşünenlerin dünyaya vereceği hiçbir şey yoktur. Sadece tahribattır, dünyanın güzelliklerinin yok edilmesidir, gelecek nesillere bırakılması gereken nimetlerin, varlıkların talan edilmesidir. Buna karşı başta orman varlıklarımızı artırarak, ormanlarımızı koruyarak ve bu alandaki bilinçlenmeyi de kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz."

Daha sonra fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban ile AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.