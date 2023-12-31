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Ormanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika
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Ormanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'da yapılan etkinlikte, İsrail'in yaklaşık 3 aydır havadan ve karadan Gazze'yi bombalayarak binlerce çocuğu öldürmesine tepki gösterildi. Ormanya'da bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarına tepki ve kınama amacıyla 'sessiz ayakkabı nöbeti' tuttu. Ayakkabıların arasına üzerinde 'Dur' yazılı Filistin bayrağı yerleştirilirken, bir sandalye de çocuk kıyafetleriyle donatıldı. Etkinlikte konuşan katılımcılar, insanlığın bu tür vahşetlere alışmaması gerektiğini vurguladılar.

Ormanya\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki
31.12.2023 - 15:07,
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Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'da yapılan etkinlikte, İsrail'in yaklaşık 3 aydır havadan ve karadan Gazze'yi bombalayarak binlerce çocuğu öldürmesine tepki gösterildi.

Ormanya'da bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarına tepki ve kınama amacıyla "sessiz ayakkabı nöbeti" tuttu.

Bu kapsamda vatandaşlarca getirilen çoğunluğu çocuk ayakkabısı, Ormanya'nın önüne dizildi. "Gazze şeridine yönelik saldırılarda 9 binden fazla çocuk katledildi", "Çocuklar ölürken, sessiz kalma" yazılı dövizler, ayakkabıların yanlarına konuldu.

Ayakkabıların arasına üzerinde "Dur" yazılı Filistin bayrağı yerleştirilirken, bir sandalye de çocuk kıyafetleriyle donatıldı.

"İnsanın vahşileştiği zaman ne hale gelebileceğine şahitlik ediyoruz"

Katılımcılardan Rabia Tunç, gazetecilere, insanlık tarihinde daha önce görülmeyen, büyük bir dramla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Gazze'de yaşananların kendilerini dehşete düşürdüğünü dile getiren Tunç, "Yani birçok savaş yaşandı ama bu kadarını filmlerde bile görmedik. İnsan zihni tahayyül edemedi bu kadarını ama bunlara maalesef şahitlik ediyoruz bizler, çocuklarımız, nesillerimiz... İnsanın vahşileştiği zaman, canavarlaştığı zaman ne hale gelebileceğine şahitlik ediyoruz. Bu noktada insanlığın yani bu tür eylemleri küçük görmemesi çok önemli, alışmamalıyız. Hiçbir şekilde alışmamalıyız bu tür vahşetlere. Pazar günü burada olmaktan gurur ve onur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Tunç, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için etkinliği düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ormanya'ya teşekkür etti.

Filistinli çocuk Hassan: "Yeter artık öldürmesinler, daha çocuklar, hayalleri var"

12 yaşındaki Filistinli Layan Hassan da Filistin'de yaşananlar için çok üzgün olduğunu dile getirerek, Filistin'deki evlerinin de İsrail'in düzenlediği bombardımandan zarar gördüğünü kaydetti.

Tüm insanlığın bu duruma karşı çıkması gerektiğini vurgulayan Hassan, "Orada çok insanlar var. Akrabalarım, babaannem falan. Onlar baya zarar görüyorlar. Savaşın durmasını istiyorum. Yeter artık öldürmesinler, daha çocuklar, hayalleri var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Kocaeli, İsrail, Çocuk, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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