Ormanya'dan Doğaya Kızıl Geyik Salımı

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Ormanya'da üretilen Kızıl Geyikler doğaya salındı

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında, Ormanya'da üretilen Kızıl Geyikler belirli aralıklarla doğaya bırakılmaya başlandı. 2 si erkek 8 i dişi olmak üzere 10 Kızıl geyik, bugün Kartepe Kuzuyayala Tabiat parkında salındı. Salınan geyiklerin hareketleri gps ve fotokapan sayesinde 3 yıl boyunca takip edilebilecek.

Kızıl Geyik Yerleştirme projesininin gerçekleştirilen ilk etabına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kadir Çokçetin ve AKP millet vekili Veysel Tipioğlu katıldı. Kartepe Kuzuyayla Tabiat parkında gerçekleştirilen etkinliğe katılım oldukça fazlaydı. 10 Kızıl geyiğin salındığı program kapsamında geyiklerin nelerle beslendiğine dair köşe açan minikler, Tahir Büyük Akın'ın dikkatini çekti. Miniklerle samimi dakikalar geçiren Tahir Büyükakın, köşeden aldığı meyveleri halkla paylaştı.

Mustafa Kocaman'dan Tahir Büyükakın'a teşekkür

Etkinlikte konuşan Kartepe Belediye başkanı Mustafa Kocaman "Çocukluğumdan beri Kartepe'de yaşayan, bu coğrafyanın bir evladı olarak, ormana Kızıl geyik salma programı bizim için çok değerli ancak aslında alışık olduğumuz programlardan biri. Az önce değerli beyefendi sunucuların da ifade ettiği gibi hem Sapanca Gölü'ne hem de Körfez'e, derelerimize hayvan çeşitliliğini artırmak için Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde birçok program düzenliyoruz. Kartepe Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, huzurlarınızda, tüm bu hizmetler ve emekliler için sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Değerli başkanımıza saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Ülkemiz, dünya üzerinde önemli kuş göç yollarının ikisine ve üç farklı coğrafi bölgeye sahip olması sebebiyle çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir"

Programa katılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin "Ülkemiz, dünya üzerinde önemli kuş göç yollarının ikisine ve üç farklı coğrafi bölgeye sahip olması sebebiyle çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Biz de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak bu zengin biyoçeşitliliğimizi korumak ve bu güzellikleri gelecek nesillere bırakmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Elimizden geldiğince bu alanları koruma altına alıyoruz. " şeklinde konuştu

"Geyikler GPS ve fotokapan yardımıyla takip edilecek"

Kızıl geyik salınım amacının ekosistemi canladırmak için olduğıunu belirten Çokçetin "Buna benzer çalışmaları, Anadolu yaban koyunu, kelaynak, alageyik ve Hatay dağ ceylanı gibi türlerin neslinin yok olmasını engellemek için yürütüyoruz. Planlanan projede, salınacak bireylere çip ve küpe takılacak; bu şekilde izlemeleri sağlanacak. Hareket alanları belirlendikten sonra, alanlara fotokapan kurulacak ve GPS verisiyle görsel olarak da veri kaydı sağlanacaktır. Gözlemler sonucu belirlenen alanların yol kenarlarına gerekli uyarı tabelaları asılarak vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. " ifadelerini kullandı.

"Bugün doğadan aldıklarımızı geri vermeye bir adım daha atmış olacağız"

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın " Eskiden gri, isli, puslu, kokusunu burnunuza gelen kokudan anladığınız, baktığınızda gördüğünüz sisli ve hava kirliliğiyle tanıdığınız bir şehirden, bugün yeşille anılan, artık kokmayan ve daha güzel bir şehre doğru ilerliyoruz. Bunun için büyük emekler verildi. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. İnşallah her geçen gün şehrimiz çok daha güzel olacak. Bugün doğadan aldıklarımızı geri vermeye bir adım daha atmış olacağız. Bugün kızıl geyikleri doğaya, Samanlı Dağları'na bırakacağız" dedi.

"Hikayemiz 2018 de başladı, Ormanya'da 40 tane Kızıl Geyik üretildi'

Samanlı dağlarının, kızıl geyikler için anavatanı olduğunu söyleyen Büyükakın "Bu dağlar, onların ekosistem içinde yaşamaları için oldukça elverişli. Hikayemiz 2018 yılında başladı. ilerleyen yıllarda 2021 yılında 22 tane, 2022 yılında ise 8 yavru üretildi. Ormanya'da üretilen bu geyiklerden bugün 10 tanesini, ilerleyen süreçte ise toplam 40 tanesini bu bölgeye bırakacağız." dedi

" Zaman ilerledikçe geyiklerle dolu alanda foto safari yapılabilecek"

Geyikler doğal ortama alıştıklarında, bu ortamda turizmi de destekleyecek faaliyetler başlayacağını söyleyen Tahir Büyükakın " Örneğin, geyiklerle ilgili foto safari burada yapılabilecek. Onlara doğal bir ortam sağlıyoruz, ancak bir yandan da onların doğaya bırakılmasıyla birlikte ekosisteme katkı sağlıyorlar. Yani, ekosistemin gelişimine de onların ayrıca bir katkısı olacak. Üç yılın sonunda, toplam 40 geyiğin bu alanda yaşamasını temin etmiş olacağız. dedi.

" Türk milleti kuralı sevmez, düzensizdir algısı yanlıştır."

Sözlerine devam eden Tahir Büyükakın "Bazı şeyleri sürekli tekrar edince yanlış bir algı oluşuyor. "Türk milleti kural sevmez, düzensizdir" gibi söylemler kulağa yerleşiyor. Hayır, bizim milletimiz kurallara uyar. Ara sıra uymayanlar çıkabilir, ancak onları da kurallara uydurmak için denetimlerimizi yaparız. Bu konuda olumlu düşünmeliyiz. Çocuklar için de böyledir, iyi şeyler söylersek iyi olur. Endişelenmeyin, denetimle ilgili tüm tedbirler alındı. Burası zaten bir koruma alanı. Milli parklar gerekli denetimleri yapacak, arkadaşlarımız da takip edecekler. Avlanma yasakları zaten var, bu nedenle kimsenin endişesi olmasın. " dedi.

"Alana gelip geyikleri beslemesek de geyikler takip edilecek"

Büyükakın "Besleme desteği Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanıyor. Zaten doğal alanda beslenecekler, ancak takibini yapacağız. Bu alanda gelip geyikleri beslemeyeceğiz; doğal yaşam alanları onlar için uygun. Su kaynakları ve doğada beslenmeyi seçtikleri türler göz önünde bulundurularak salınacakları alan belirlendi. Yani, Ormanya'daki gibi bir besleme faaliyeti burada yapılmayacak. Onlar doğada yaşamayı kendi başlarına sürdürecekler ve popülasyonları bu bölgede artacak. Eğer yaralanma veya sakatlanma olursa, anında müdahale edeceğiz. Çünkü üzerlerine takılan çipler ve bilezikler sayesinde sürekli takip ediliyorlar. Milli parklar ve Ormanya'daki uzman arkadaşlarımız bu süreci yakından takip edecek. Uzun vadede bu konuyu da başarıyla çözeceğiz inşallah. " dedi