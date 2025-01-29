Ortaca, EMİTT Fuarı'nda Tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortaca, EMİTT Fuarı'nda Tanıtılacak

Ortaca, 5-7 Şubat'ta EMİTT Fuarı'nda eşsiz tatil destinasyonlarıyla tanıtılacak.

29.01.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesi, İstanbul'da düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) tanıtılacak.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, 5-7 Şubat'ta gerçekleştirilecek EMİTT'te ilçenin eşsiz tatil destinasyonlarını dünya çapında tanıtma fırsatı bulacaklarını belirtti.

Ortaca'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en gözde tatil bölgelerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini aktaran Tezcan, şunları kaydetti:

"Masmavi denizleri, yemyeşil doğası, tarihi zenginlikleri ve şifalı termal kaynaklarıyla Ortaca, tatilciler için adeta bir cennet. Dalyan'ın ünlü İztuzu Plajı, Sarıgerme'nin muazzam berrak suları, huzur veren koyları ve doğa harikası köyleriyle Ortaca, her yönüyle bir tatil yöresi. EMITT, ilçemizi uluslararası turizm pazarlarında tanıtmak ve Ortaca'nın farkını tüm dünyaya göstermek için mükemmel bir fırsat."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Evren Tezcan, Doğu Akdeniz, Etkinlikler, Emitt Fuarı, Emitt Fuarı, İstanbul, Kültür, Turizm, Ortaca, Güncel, Dünya, Tatil, Emitt, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaca, EMİTT Fuarı'nda Tanıtılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 04:46:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ortaca, EMİTT Fuarı'nda Tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.