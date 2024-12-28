Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Hep Birlikte Ortahisar'ı Yüzü Gülen İnsanların Kenti Yapmak İstiyoruz"

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ortahisar'da 2024" adlı programda Trabzon ve ilçeye hizmet eden belediye personeline teşekkür ederek, "Şehrimizde yaşayan insanların yüzü gülsün istiyoruz, bu kenti yüzü gülen insanların kenti yapmak istiyoruz. Bunu sizlerle birlikte yapacağız" dedi.

Ortahisar Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ortahisar'da 2024" adlı organizasyonda birlik, beraberlik mesajları verildi. Başkan Kaya'nın 2024 yılındaki görev süresinde yaptığı hizmetler alkışlanırken, emekli olan personele plaket takdimi yapıldı ve projeleriyle belediyeye değer katan personel ödüllendirildi.

Belediye Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan programa, Başkan Kaya'nın yanı sıra Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Zorlu, Alpaslan Özdemir, Mustafa Özer İskender, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, ORKENT Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Özay, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Yılın değerlendirmesini yapan Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Tek gayemiz bu kentin güzel insanlarına hizmet etmek"

"Dokuz ay önce Trabzon halkının desteğiyle, oylarıyla Ortahisar Belediye Başkanı seçilmenin onurunu yaşadık. Hepinizin emeği var, katkısı var. Sizlerin huzurunda bizlere güvenen, bu önemli emaneti bizlere layık gören bütün hemşerilerime ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Seçildiğimiz günden bugüne, bütün ekibimizde tek gayretimiz, tek amacımız, tek gayemiz oldu; Trabzon'a, bu güzel kente, ilçemize ve bu güzel kentin güzel yürekli insanlarına hizmet etmek. O gayeyi gerçekleştirmek için arkadaşlarımla birlikte, çalışma ekibimle birlikte gece gündüz durmadan çalıştık. İş yapmaya, hayır duası almaya, teşekkür almaya çalıştık. Bundan sonra da bu anlayışla şehrimize ve insanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

"Bu kadroyla biz Trabzon'da çok daha fazla teşekkür alacağız"

Belediyemizin sokaktaki yüzü, vatandaştaki yüzü, emek yüzü, sizlersiniz. Sizler bizleri mahcup etmediniz, aldığınız görevi en iyi şekilde yapma gayretiyle kentimize, vatandaşlarımıza hizmet ettiniz. Sokakta yürürken ben bu geri dönüşü alıyorum. Gören teşekkür ediyor, 'Allah razı olsun Başkanım' diyor. Vatandaşlarımız; 'Dokuz aydır iş başındasınız ama yüreğimizde yer yaptınız, gönlümüzü fethettiniz' diyorsa, bu sizler sayesindedir. Hepinize bu anlamda çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu kadroyla, bu çalışma arkadaşlarımla birlikte biz Trabzon'da çok daha fazla teşekkür alacağız, çok daha fazla hayır duası alacağız. Bunu hep birlikte yapacağız.

"Her bir müdürlüğümüz, personeliyle özverili çalışmalar yürütüyor"

Bu çalışma arkadaşlarımız sayesinde bugün Trabzon sokaklarında biz alnımız ak, başımız dik gezebiliyoruz. Gittiğimiz her yerde ilgi, sevgi ve saygı görüyoruz. Bu sizler sayesinde. Bunun bilincindeyiz. O yüzden aynı kararlılıkla, aynı bilinçle, aynı duyarlılıkla kentimize ve insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Geride kalan 9 aylık süreçte birçok hizmete imza attık, birçok sorunu çözdük. Köyümüzde, kırsal mahallelerimizde, mahallelerimizde bizden önceki arkadaşların da yaptığı ama bizim daha bir hassasiyetle, bize gelen her talebi bir sıraya koyarak imkanlarımızı hemen seferber etme gayretiyle çözümler üretmeye çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz.

"Sosyal belediyeciliğimiz, bu kentte hiç olmayan uygulamalarla devam edecek"

Kentin, ihtiyaçlı, yoksul, dar gelirli, dezavantajlı gruplarına elimizden geldiğince hizmet vermeye devam edeceğiz. Yakında özellikle ihtiyaçlı ailelerimizin çocuklarına halk süt uygulaması başlatacağız. Çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimleri için süt çok önemli. Süt desteğine başlayacağız. Yine ihtiyaçlı yavrularımızın arkadaşları karşısında rencide olmamaları için okullarda beslenme saati uygulaması başlatıyoruz. Emeklilerimize alışveriş destekleri gibi uygulamaları şehrimizde bugüne kadar yapılmamış kent lokantaları gibi birçok sosyal, insani hizmetleri, cenaze evlerine taziye yemeği uygulaması, hastalarımıza, yaşlılarımıza berber desteği, köylerde özellikle kırsal mahallelerimizde mezar yeri açma sıkıntısı yaşayan, personel bulamayan vatandaşlarımıza o desteği veren bir anlayışla sosyal belediyecilik uygulamalarımızı sürdüreceğiz. Sosyal belediyeciliğimiz bu kentte hiç olmayan uygulamalarla devam edecek."

"Bu kentte yaşayan her bir vatandaşımızın yüzünü birlikte güldüreceğiz"

Kentteki yapı stokunun çok eskidiği gerçeğinden yola çıkarak kentsel dönüşüm uygulamaları başlatacaklarının altını çizen Başkan Kaya, "Bunun ilk adımını Çağlayan'da atıyoruz. Epey bir yol aldık. Nisan-Mayıs aylarında orada da ilk kazmayı vurmuş olacağız. Bunun dışında farklı mahallelerimizde de yine yapı stoku eskiyen binalara yönelik ada bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarımız olacak. Şehrimizde yaşayan insanların yüzü gülsün istiyoruz. Bu kenti yüzü gülen insanların kenti yapmak istiyoruz. Seçildiğimiz gün sokakta beni gören çok sayıda insan bana bunu söylemiştir. 'Allah sizden razı olsun, seçildiniz, sizi gördük, yüzümüz güldü. İnşallah hep yüzümüzü güldüreceksiniz' demişlerdi. Evet arkadaşlar, biz buna talibiz. Bu kentte yaşayan her bir vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz. ve bunu sizlerle birlikte yapacağız" diye konuştu.

Başkan Kaya, kimsenin dünya görüşü ve yaşam şekli üzerinden ayrımcılık yapmayacağını vurgulayarak sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Biz bir aileyiz, herkesin meseleye böyle bakmasını istiyorum"

"Biz bir aileyiz. Şu kurumda çalışan herkesi kendi ailemin bir ferdi olarak görüyorum. Hepinizden de mesele meseleye bu samimiyetle bakmasını istiyorum. Biz bir takımız, takım oyunu oynayacağız. Takımın başarısı, kalecisinden golcüsüne kadar herkesin sorumluluk almasına bağlıdır. ve Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' anlayışıyla çalışandır. Hepimize düşen görev budur. Biz vatanı çok seven insanlar olarak görevimizi en iyi şekilde yapma gayreti içinde olacağız. Hepinizden tek istediğim budur arkadaşlar. Kimsenin partisi, dünya görüşü, yaşam şekli, beni ya da çalışma arkadaşlarımı ilgilendirmez. 'Ben şu partiliyim, şöyle bir yaşam tarzım var ya da dünya görüşüm bu diye bana bir haksızlık yapıldı' diyen arkadaşım lütfen yanıma gelsin. Asla izin vermem. Asla izin vermem. Herkes partisine, yaşam şekline, dünya görüşüne saygı duyacak. Ama şuna çok karışırım; işini yapmıyor, verilen görevi yapmıyor, kurallara uymuyor, amirine saygısızlık yapıyor. Evine helal ekmek getirme gayreti içinde değil. Bu beni çok üzer. Herkes evine helal ekmek getirme gayreti içinde olacak. Bunun yolu nedir? Verilen görevi yapmaktır, mesai saatlerine uymaktır. Burada adaletli olmaktır, vicdanlı olmaktır. Temel hassasiyetimiz budur. İlk gün de bunu söylemiştim, bugün de söylüyorum. Bu çerçevede yolumuza hep birlikte devam etme arzusu taşıyoruz. Ama amirlerinin verdiği görevi yerine getirmeyen, kurallara uymayan, çalışma ve iş ahlakına uymayan arkadaşların da kendilerine bir çeki düzen vermesi gerektiğini buradan tekrar hatırlatıyorum."

Uzun yıllardır belediye çatısı altında Trabzon'a ve Ortahisar'a hizmet eden personele teşekkür eden Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sizlere kurumumuz adına, şahsım adına çalışma arkadaşlarım adına, vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Trabzon'un taşında, toprağında her bir alanında emeğiniz var. Emeklerinize, yüreğinize sağlık diyorum. Yarın bu şehirde çocuklarımızla, yakınlarınızla, sevdiklerinizle dolaşırken, 'Şurada şunu biz yapmıştık, şu eseri biz bırakmıştık' deme hakkınız var. İnsan odur ki, geride hizmet bıraksın. İnşallah bizlere de bu kentte çok sayıda hizmet bırakmak nasip olur. Arkadaşlarımla birlikte temel motivasyonumuz budur. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Kentimize, kentimizin insanlarına hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunu sizlerle birlikte yapıyoruz. Sizlerin emeğiyle, sizin mücadelenizle, sizlerin özverileriyle eğer bugün bir yol almışsak burada hepimizin çok önemli katkısı olduğunu asla unutmuyoruz. Yaptıkları çalışmalar için, şehrimize kattıkları için, emekleri için hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Kendi adıma, şehrim adına, çalışma arkadaşlarım adına hepinizin yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Sizlere emeklilik hayatınızda sağlık, mutluluk, başarı diliyorum. Burada bir kardeşiniz var, kardeşleriniz var. Kapımız, kurumumuz her zaman sizlere açıktır. Aramızda, birim müdürlerimizin dikkatini çekecek çalışmalara imza atan gerek çalıştığı birime gerek şehrimize gerek ilçemize değer katan çalışma arkadaşlarımıza var, onlara da bir alkış istiyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Örnek çalışmalarıyla, yaptıkları güzel işlerle hepimize moral verdiler, Belediyemize değer kattılar. İnşallah onların da sayısı önümüzdeki günlerde daha da artacak."

Başkan Kaya, programın sonunda emekliliğe hak kazanan 49 personele ve belediyeye değer katan çalışmalara imza atan 12 personele plaketlerini takdim etti.