Ortak Tatbikatta 4 Bine Yakın Asker Yer Alacak - Son Dakika
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Ortak Tatbikatta 4 Bine Yakın Asker Yer Alacak

Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın yaptığı 'Birleştik-2024' ortak tatbikatında 4 bine yakın asker yer alacak. Tatbikat kapsamında askeri birliklerin karşılanması töreni düzenlendi ve askerlere geleneksel Kazak sofrasından lezzetler ikram edildi. Tatbikatta 700 askeri silah ve teçhizat kullanılacak ve Azerbaycan devriye ve orta çıkarma gemileri, Özbekistan ise askeri helikopterler gönderecek. Tatbikatta çatışmayı ortadan kaldırmak için birlikler ortak operasyon düzenleyecek ve taktik operasyonlar gerçekleştirilecek. Tatbikat süresince askeri yarışmalar ve kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

09.07.2024 16:21
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Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın yaptığı "Birleştik-2024" ortak tatbikatında 4 bine yakın asker yer alacak.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi kıyısındaki Aktau kentinin askeri havaalanı ile askeri deniz üssü limanında tatbikat kapsamında ülkeye gelen Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın askeri birliklerini karşılama töreni düzenlendi. Askerlere, uçak pistinde geleneksel Kazak sofrasından lezzetler ikram edildi.

"Birleştik-2024" adıyla yapılacak tatbikata Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'dan 4 bine yakın asker katılacak, ayrıca tatbikatta yaklaşık 700 askeri silah ve teçhizat kullanılacak.

Bunun yanı sıra tatbikata Azerbaycan devriye ve orta çıkarma gemileri, Özbekistan ise askeri helikopterler gönderdi.

Kazakistan'ın batısındaki "Oymaşa" poligonu ile bölgedeki deniz sahasında yapılacak tatbikatta çatışmayı ortadan kaldırmak için birlikler ortak operasyon düzenleyecek. Taktik operasyonları ise kara ve hava keşif grupları, deniz özel kuvvetleri, ordu ve ön cephe havacılık ekipleri, savaş gemileri ve tekneler, topçu ekipleri, saldırı ve tank birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Tatbikat kapsamında taktik atış dalı başta olmak üzere askeri uygulamalı ve taktik spor türlerinden yarışmaların yanı sıra kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

Gelecek günlerde resmi açılış töreniyle başlayacak tatbikat 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortak Tatbikatta 4 Bine Yakın Asker Yer Alacak - Son Dakika

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