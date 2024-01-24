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Örümcek Adam Kırıkkale'de Yüzlerce Yıllık Efsane Lezzete Hayran Kaldı - Son Dakika
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Örümcek Adam Kırıkkale'de Yüzlerce Yıllık Efsane Lezzete Hayran Kaldı

Örümcek adam kostümüyle Türkiye'yi gezen genç, Kırıkkale'de Keskin tavasının lezzetine hayran kaldı. Cadde ve sokaklarda hatıra fotoğrafı çeken örümcek adam, çocukların da ilgi odağı oldu. Genç, depremzede çocuklara da yardım etti.

24.01.2024 - 09:03,
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Şehir şehir gezen "örümcek adam" Kırıkkale'de: Yüzlerce yıllık efsane lezzete hayran kaldı

KIRIKKALE - Örümcek adam kostümüyle 81 ili gezme hayalini gerçekleştirmek için yollara düşen 28 yaşındaki genç, 14'üncü il olarak geldiği Kırıkkale'de yüzlerce yıllık efsane lezzet Keskin tavaya hayran kaldı. Cadde ve sokaklarda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çeken örümcek adam, çocukların da ilgi odağı oldu.

6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzede çocuklara ücretsiz animasyon gösteriler yapan 28 yaşındaki Ayaz Koç, hayalini kurduğu örümcek adam kostümüyle Türkiye'yi gezmeye karar verdi. "Spider-Man yollarda" mottosuyla hayalini gerçekleştirmek için yollara düşen Koç'un 14'üncü durağı Kırıkkale oldu. Örümcek adam Koç, coğrafi işaretli Keskin tavanın tarifini Kebapçı Halil olarak bilinen restoranda canlı olarak izledi. Yüzlerce yıllık lezzet efsanesi Keskin tavası, yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, domates, yeşil biber, sarımsak ve pul biberden yapılıyor. 200 derecelik taş fırında yaklaşık 2 saatte pişirilen Keskin tavasını tadan örümcek adam, yöresel lezzete hayran kaldı. Örümcek adam, daha sonra şehrin sokak ve caddelerinde de vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekti, çocukların da ilgi odağı oldu.

Kebap ustası Şehmuz Polat, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Keskin tavasının tamamen doğal lezzet olduğunu belirterek, 2 saat süreyle kara fırında pişirildiğini söyledi. Yörenin en güzel yemeklerinden biri olduğunu ifade eden Polat, "En güzel yemeklerimizden biri Keskin tava, genelde kuzu etinden yapılıyor. 1 yaşındaki körpe kuzunun kaburgasından yapılıyor. Domates, bol sarımsak, acı biber, ağzımızda eriyor. Fırında 2 saat kendi suyunda kendi yağında pişiyor. İsteğe bağlı yapıyoruz. 2 saat önceden haber veriliyor. İtina ile hazırlayıp fırına atıp sürüyoruz. Kuyruk yağı olmazsa olmaz. Herhangi bir margarin, zeytin yağı, ayçiçek yağı vermiyoruz. Kendi suyunda kendi yağında 2 saat süreyle pişiyor. Ondan sonra afiyetle yiyoruz. Keskin tavanın özelliği kuzu etinden olması. Zaten kuzu olmazsa ağızda erimez. Kara fırında pişiyor. Herhangi bir katkı madde yok" diye konuştu.

Örümcek adam Ayaz Koç ise, "Keskin tava ağızda dağılan bir lezzet gerçekten. Her şeyi ile sanat çalışması olan bir lezzet. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Keskin tavayı bende denemelisiniz. Buraya geldiğiniz zaman uğrayın ve Keskin tavayı yiyin ve lezzeti tadın" dedi.

Örümcek adam kostümüyle 81 ilin tamamını gezmek istediğini anlatan Koç, "Bir hayalim vardı 81 şehri gezmek. Spider-Man kostümüyle başladım. Herkes tarafından ilgi odağı oldum. Gençlere, yetişkinlere ve bütün herkese umut oldum. Her şehirde beni gören fotoğraf ve video alıyordu. Paylaşım yapıyorlar buda yayıldı" şeklinde konuştu.

Koç, depremin vurduğu illerden Adana, Hatay, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır'da 50 gün boyunca depremzede çocuklarla da ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Örümcek Adam Kırıkkale\'de Yüzlerce Yıllık Efsane Lezzete Hayran Kaldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Örümcek Adam Kırıkkale'de Yüzlerce Yıllık Efsane Lezzete Hayran Kaldı - Son Dakika
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